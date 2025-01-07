İş Bankası, dolar cinsi sermaye benzeri tahvil ihracı için bazı bankaları görevlendirdi
İş Bankası, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'tan oluşan bankalar grubuna, küresel yatırımcılarla bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirdi.
İş Bankası dolar tahvilde yatırımcı toplantıları için Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JPMorgan Securities, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered'a yetki verdi.yetki verdi.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankamızca; Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'tan oluşan bankalar grubu, küresel yatırımcılarla 7 Ocak 2025'te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir. Piyasa koşullarının uygunluğuna göre söz konusu yatırımcı toplantılarını takiben Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin İlave Ana Sermaye başlıklı 7. Maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi hususu değerlendirilecektir."