İş Bankası Grubu ile Harvard güçlerini birleştirdi: Tedavi süreci hızlanacak

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in öncülüğündeki araştırmalar, metabolizma ve inflamasyonla ilgili önemli bulgulara ulaşmıştı. Bu keşiflerin klinik öncesi çalışmaları, söz konusu mekanizmaların tedavi edici potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Hotamışlıgil Laboratuvarı, bu hedefe yönelik moleküller geliştirmişken, Enlila bu bulguların klinik uygulamalara dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yeni metabolik hormonlar ve obezite tedavisi

Hotamışlıgil’in araştırmaları, yağ hücrelerinin salgıladığı yeni hormonların obezite sürecindeki etkilerini inceleyerek metabolik esneklik ve inflamasyonun geri kazanılmasını sağlama potansiyeli olduğunu göstermiştir. Klinik öncesi modellemeler, bu hormonların hedef alınmasının, insülin direnci, karaciğer yağlanması, tip 2 diyabet, astım ve ateroskleroz gibi hastalıklarla mücadelede önemli sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu.

Enlila, tedavi sürecini hızlandıracak

İş Girişim Sermayesi’nin yatırım yaptığı Enlila, Harvard T.H. Chan Fakültesi ile birlikte yürütülen bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla kuruldu. Harvard Teknoloji Geliştirme Ofisi, Enlila ile bir araştırma ve lisans anlaşması imzalayarak, Hotamışlıgil Laboratuvarı’nda elde edilen bulguların tıbbi çözümlere dönüştürülmesi için finansman sağlayacak.

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü: Küresel değer yaratacağız

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, biyoteknoloji girişimciliğinin geleceğin en stratejik alanlarından biri olduğunu belirterek, "Merkezini Türkiye’de konumlandırdığımız Enlila, yaşlanma ve obeziteye bağlı hastalıklar için çözüm üretecek bir tedavi sürecini ülkemizden desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye merkezli ve dünya çapında uygulanabilecek bir tedaviye hayat veren bu girişime öncülük etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Hakan Aran: Bilimin ve finansın gücüyle yeni kapılar açıyoruz

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise, "Bu ortaklık, bizim için sadece bir yatırım değil, aynı zamanda insanlığa umut veren bir vizyonun parçası olmak anlamına geliyor. Harvard Üniversitesi ile sürdürülecek bu yenilikçi girişim, akademi-endüstri işbirliğiyle sağlıklı ve hastalıksız bir yaşam için yepyeni kapılar açacak" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil: Bu fon, tedavi arayışımıza hız kazandıracak

Harvard T.H. Chan Fakültesi Genetik ve Metabolizma Profesörü Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ise yaptığı açıklamada, "Yaşlandıkça metabolik esnekliğimizi kaybediyoruz. Laboratuvarımız bu süreçte merkezi rol oynayan yeni metabolik hormon sistemleri tanımladı ve bunların tedavi olarak kullanılma potansiyelini ortaya koydu. Bu fon, obezite ve yaşa bağlı hastalıklar için çözüm arayışımıza destek olacak" dedi.

Enlila girişimi, Türkiye’nin küresel sağlık alanındaki katkılarını güçlendirmeyi hedeflerken, bilimsel keşiflerin tedaviye dönüşmesi sürecinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.