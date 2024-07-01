İş Bankası ile 133 köy internete kavuştu

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye İş Bankası, ‘100 Köye İnternet’ projesi kapsamında Türkiye’nin internetsiz köylerine internet götürdü. Proje başlangıcında 100 köy hedefleyen fakat hem ihtiyaç hem de talep nedeniyle 133 köye internet ulaştıran banka, proje tamamlanana kadar 182 köye internet götürmeyi planlıyor.

Projenin hikâyesine ilişkin bilgi veren Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Marakeş’te IMF toplantıları esnasında Dünya Bankası’nın bir katılımcısının dünyada internete erişemeyen çok ciddi bir nüfus olduğunu ve buna yönelik bir fon ayırdıklarını söyledi.

Toplantı sonrasında Türkiye’de buna yönelik bir proje geliştirmek istesek, fondan yararlanabilme imkanımızı sordum fakat söz konusu fonun gelişmemiş ülkeler için kullanıldığını öğrendim. Sonrasında bunun bir projeye dönüştürülebileceğini düşündüm ve Türkiye’de internete erişimi olmayan kaç köyümüz olduğunu, bir köye internet götürmenin maliyetinin ne kadar olduğunu soruşturdum. Bu araştırma sürecinde Türkiye’de toplam 18 bin 232 köy olduğunu ve bunların 2 bininde internet olmadığını öğrendim. Ve bir köye internet götürerek ortalama bir maliyet çıkarttım.

Ben daha Marakeş’te iken biz bu süreçte bir köye internet kurmuş olduk ve Türkiye İş Bankası olarak bu maliyetin altından kalkabileceğimiz sonucuna vararak bunu bir projeye dönüştürme kararı alarak ‘100 Köye İnternet’ diyerek, 100 köyde internet kurmaya karar verdik. Bu köyleri seçerken de telefonun da çekmediği yerler olmasına dikkat ettik” dedi. 49 köy daha eklenecek Projeye başladıklarında 100’üncü yıla özel 100 köy hedefiyle yola çıktıklarını fakat talep nedeniyle bugüne kadar 133 köye internet götürdüklerini belirten Aran, “Kars’ın Akyaka ilçesindeki Geçitköy, internetin geldiği 100’üncü köyümüz oldu. Ayrıca 49 köy de bekleme listesinde. Projeyi tamamladığımızda toplamda 182 köye internet götürmeyi planlıyoruz.

Türkiye’de 26.3 milyon hanenin yüzde 95.5’inin internete erişi var. İnternete erişimi olmayan hane sayısı ise 1.2 milyona denk geliyor. Böyle projelerle İş Bankası gibi yirmi kurum daha olsa aslında internete erişim sorunumuz da biter” diye ekledi. Yıllık tekrar eden maliyet 100 bin euro Proje ile Türkiye’de 133 köye internet götürmenin maliyetinin toplam 80 bin dolar olduğunun bilgisini paylaşan Aran, “Bir köye internet götürmenin dışında ayrıca bunun bir de yıllık maliyeti oluyor. 133 köyün yıllık tekrar eden maliyeti ise toplamda 100 bin euro kadar oluyor” dedi.

100 Köye İnternet projesi ile internetin gittiği köylerden alınan geri dönüşler hakkında konuşan Hakan Aran, “Bir büyüğümüz internet geldikten sonra torununun artık onlarda kalmaya geldiğini söylemiş. Çünkü çocuklar özellikle yaz tatillerinde internet olmadığı için büyüklerine gidip kalmıyorlar, internet varsa gelip kalıyor. Böyle bir geri dönüş olacağı aklıma gelmezdi, beni çok etkiledi” diye konuştu.

Köyler, Tarım İhtisas Şubeleri ile seçildi

Türkiye İş Bankası ve İşnet’in hayata geçirdiği 100 Köye İnternet projesi için internetin olmadığı köyler, İş Bankası Tarım Bankacılığı Bölümü ve Tarım İhtisas Şubeleri’nin bilgilendirmeleri üzerine seçildi. Tarım örgütünün saha, köy ve ilçelerde yaptığı değerlendirmeler sonucunda projenin hayata geçirilmesi için ihtiyaç olan köylere yönlendirme yapıldı. Köy halkının ücretsiz olarak kullanabildiği internet hizmeti, bölgedeki şartlar iyileşip, bölgede 5G’ye geçiş sağlanana kadar devam edecek.

Akıllı tahtalar artık kullanılabiliyor

İnternete erişim ile okullarda da imkanların arttığının altını çizen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Özellikle akıllı tahta projesiyle okullara verilen akıllı tahtalar, internet olmadığı için kullanılamıyordu. İnternetin gelmesiyle öğretmenler de artık akıllı tahtayı kullanabilmeye başladı ve bu öğretmenlerin işini de kolaylaştırdı. Bunun yanı sıra ürününü, malını satmak isteyen köy halkı da internet pazar gibi kullanabiliyor ve satış yapabiliyor. Bunlar güzel gelişmeler. Ben bu projenin herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.