İş Bankası ithalat transferi işlemlerini İşCep’e taşıdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, peşin ve mal mukabili ithalat ile görünmeyen işlem transferleri artık İşCep’ten yapılabiliyor.

İşCep’te yer alan Dış Ticaret menüsüne eklenen “Transfer Yap” özelliği ile İş Bankası müşterileri alıcı bilgilerini girip transfer tipini seçerek işlemlerini şubeye yazılı bir talimat iletmeden, bulundukları yerden 7/24 hızlı ve kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Transfer Sorgulama özelliği ile de yapılan işlemlerin detayları görüntülenebiliyor.