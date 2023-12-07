İş Bankası müşterilerine olimpiyat temalı kredi kartı

İşbirliğiyle ilgili gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ve milli sporcular katıldı. Toplantıda, İş Bankası müşterilerine sunulan Visa logolu olimpiyat temalı özel tasarımlı kredi kartları tanıtıldı. İşbirliğiyle, İş Bankası’nın Visa logolu bireysel kredi kartı sahipleri, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapacakları her 5 bin TL ve üzerindeki alışverişleri için çekiliş hakkı kazanacak.

Beş talihli Paris Olimpiyatları kapanış törenini yerinde izleme imkanı yakalayacak. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle yaptığı konuşmada, “2024 yılında, büyük bir gurur ve mutlulukla Bankamızın 100. yaşını kutlarken, olimpiyatların heyecanını da yaşayacak, Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçisi olarak 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek sporculara yol arkadaşlığı yapacağız. 2024 Paris Olimpiyatları’na özel bir ilki de hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ilk ve tek olimpiyat logolu kredi kartlarını müşterilerimize sunuyoruz” açıklamasını yaptı.