İş Bankası, özel bankacılıkta EMEA bölgesinin en iyisi olmayı hedefliyor

Jülide Y. GÜRDAMAR / LONDRA

Dünyanın önde gelen finans yayınlarından Euromoney tarafından düzenlenen Özel Bankacılık Ödülleri, Londra'da sahiplerini buldu. 20 yılı aşkın süredir uluslararası finans sektörü tarafından merakla takip edilen yarışmada İş Bankası bu yıl 4 ödül birden aldı. İş Bankası “Türkiye’nin Özel Bankacılık Alanında En İyi Bankası” ödülünün yanı sıra “Türkiye’nin Yüksek Varlık Sahibi Bireyler için En İyi Bankası”, “Türkiye’nin Farklılaştırılmış Portföy Yönetiminde En İyi Bankası” ve “Türkiye’nin Özel Bankacılık Dijital Çözümlerinde En İyi Bankası” seçildi. Londra’da düzenlenen ödül töreninde bir araya geldiğimiz İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, “3 yıl içerisinde özel bankacılık alanında EMEA bölgesinin en iyisi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

15 yılda gelen müşterinin yarısı 3 yılda geldi

İş Bankası’nın özel bankacılık hizmetleri hakkında bilgi veren Sözen, 10 milyon lira tasarrufa sahip müşterilere hizmet verdiklerini söyledi. Özel bankacılık birimini 2007 yılında kurduklarını ve son dönemde hızlı büyüme gösterdiklerini belirten Sözen, “Son 3 yıldaki müşteri sayısı geçmiş 15 yıl boyunca elde edilen müşteri sayısının yarısı kadar oldu” dedi. Sözen, özel bankacılık müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları kişiselleştirilmiş varlık yönetim hizmeti ve finansal çözümlerle karşılamak üzerine kurulu bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Türkiye genelindeki 13 özel bankacılık ihtisas şubesine ek olarak 20 ticari ihtisas şubesinde co-private özel bir şube modeli oluşturduklarını söyleyen Sözen, “Ticari şubelerin içinde özel bankacılık alanlarının bulunduğu bu yapı, iş insanlarının bireysel varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetiminin tek çatı altında kolaylıkla yürütmesine olanak tanıyor” açıklamasını yaptı.

Ödül almalarını sağlayan en önemli kriterin müşteri deneyimi olduğuna dikkat çeken Sözen, yapay zeka ve yetkin ekip desteğinin önemli rol oynadığını dile getirerek şunları söyledi: "Birebir ve yanında dijital bankacılığı entegre eden bir yaklaşımla müşterilerimizin ihtiyaçlarına en doğru ürün ve hizmet önerileri sunuyoruz. Özel bankacılık müşterilerimize, mobil uygulamamız İşCep'in içinde geliştirdiğimiz ara yüzlerle de farklı bir deneyim sağlıyoruz."

“Aile Fonu ile tüm taraflar kazanıyor”

Aile bankacılığı kapsamında, ikinci-üçüncü kuşakların da dahil olacağı şekilde varlıkların yönetilmesine ve bu süreçte fırsatların daha etkin değerlendirilmesine olanak veren “Aile Fonu” hizmeti verdiklerini ifade eden Sözen, “Aile Fonu ile tüm tarafların kazandığı bir iş modeli benimsiyoruz ve portföy yönetiminde daha etkin bir rol üstleniyoruz. Ayrıca, miras planlanma, vasiyetname hazırlığı, birikimlerin vakfedilmesi, vakıf kurma işlemleri gibi pek çok konuda çözüm için müşterilerimizin uzmanlara ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Filantropi danışmanlığı hizmetimizle de Darüşşafaka Cemiyeti ve TEMA Vakfı ile işbirliği içinde sürdürülebilir bir gelecek için müşterilerimizin sistematik, etkin ve izlenebilir bir bağış planı oluşturmalarına aracılık ediyoruz” diye konuştu.

Konser bileti alınıyor seyahat planlanıyor

Özel bankacılık müşterileri için hayata geçirilen Privia Concierge Hattı'na dair de bilgi veren İş Bankası Genel Müdürü Suat Sözen, "Prestijli etkinliklerde yer ayırtma imkânından özel yemek davetlerine katılıma, uluslararası spor organizasyonları, konserler ve kültürel etkinliklerde bilet ve loca temininden Michelin yıldızlı restoranlarda rezervasyon fırsatlarına kadar uzanan geniş bir hizmet ağı sunuyoruz. Privia Black kredi kartı ile uçtan uca seyahat planlaması gibi birçok alanda kişiselleştirilmiş çözümler üretiyor, dünyanın her yerindeki müzelerde ve kültür etkinliklerinde de indirim imkânı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.