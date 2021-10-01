İş Bankası, ‘Sardis Ödülleri’nde 17 ödül aldı

İş Bankası, finans sektöründeki yenilikçi projeleri ve pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenen Sardis Ödülleri’nde, “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu” ile büyük ödüle layık görüldü.

Banka, ayrıca, “Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu”, “Yılın Finansal Teknolojileri En Yenilikçi Kullanan Kuruluşu”, “Yılın En Sorumlu Finansal Kuruluşu” ödüllerinin de sahibi oldu. İş Bankası, Sardis Ödülleri’nde 4 büyük ödül, 8 Altın Sardis, 5 Gümüş Sardis olmak üzere toplam 17 ödül aldı.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “İş Bankası’nda ‘iki elli’ organizasyon dediğimiz bir anlayışa sahibiz. Bir elimizle bugünün gereklerini, bilanço sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Diğer elimizle ise geleceğe yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem bugünü hem de geleceği birlikte yönetiyoruz. Biz bu anlayışı uzun zamandır sürdürüyoruz. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun bizim geleceğe yönelik yaptığımız çalışmalar durmuyor, durmayacak. Sardis’te aldığımız ödülleri, bu anlayışımızın güzel bir sonucu ve doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi olarak görüyorum.” dedi.

Fon büyüklüğü 23 milyon TL’ye ulaştı

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen Ebru Özşuca ise, Sardis tarafından büyük ödüle layık görülen ‘İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’na ilişkin şunları söyledi: “Kuruluşundan bu yana kadınların ekonomideki yerini destekleyen bir anlayışla hareket eden Bankamızda, fırsat eşitliği kurumsal kültürümüzün temelini oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) benimseyen bir kurumuz ve kadınların işgücüne katılmaları, yönetimde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Fona ilk yatırımı 10 milyon TL ile biz yaptık. Çok kısa sürede bin 200 yatırımcının Fon’a katılması ve Fon büyüklüğünün bugün 23 milyon TL’ye ulaşması, kadınlara fırsat eşitliği sağlayan şirketlerin desteklenmesi amacında bizi ayrıca umutlandırdı.”

İş Bankası’nın Sardis 2021’de aldığı ödüller şöyle: