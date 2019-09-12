İş Bankası, Türkiye’nin en fazla kart markasını kabul eden bankası oldu

12 Eylül 2019

Böylelikle İş Bankası; VISA, MasterCard, TROY, American Express, UnionPay, JCB ve MIR’ın ardından kart kabul ağına Discover ve Diners Club logolu kartları da ekleyerek Türkiye’nin en fazla kart markasını kabul eden bankası oldu.

Yapılan işbirliği sayesinde; İş Bankası’nın 12.000’den fazla e-ticaret noktasında, 400.000’i aşkın fiziki iş yerinde ve 6.500’den fazla Bankamatik’te başta ABD olmak üzere 70’den fazla ülkede ihraç edilen ve sayısı 160 milyonun üzerinde olan Discover ve Diners Club logolu kartlarla da işlem yapılabilecek.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen; “İş Bankası olarak Türkiye’nin en fazla kart markası kabul eden bankasıyız. Discover ve Diner’s Club kartların bankamız tarafından kabulüyle birlikte ulaşım, turizm ve perakende gibi birçok alanda hizmet veren üye işyerlerimizin, başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen Discover ve Diners Club kart sahibi misafirlerimize hizmet sunabilmelerine olanak sağlarken, e-ticaret tarafında da işyerlerimizin hayatını kolaylaştıracak, pazardaki işlem hacimlerini artıracak, hızlı ve güvenli hizmet vermelerini sağlayacak bir çözüm getiriyoruz. Aynı zamanda Discover ve Diner’s Club kart hamillerinin uçak bileti alımı, otel rezervasyonu, alışveriş ve ülkemizdeyken yaygın Bankamatik ağımız ile 7/24 nakit ihtiyaçlarının karşılanması imkânı da sağlıyoruz” dedi.

Sınır ötesi ödemelere özel bir önem verdiklerini ve ülkemizdeki işletmelerin küresel sisteme entegre olmalarını desteklemek için, elektronik kanallar üzerinden sundukları ödeme çözümlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda ciddi gayret sarf ettiklerini vurgulayan Sezen, “Bu hamleyle fiziki POS’a sahip üye iş yerlerimizin yanında İş Bankası sanal POS üye iş yerlerinin de kabul ağı genişleyerek, tek bir entegrasyon ile dünyada geçerli tüm uluslararası kartları ve bunun yanı sıra 50’nin üzerinde ülkede geçerli olan ve özellikle Avrupa, Rusya ve Çin’de çok yaygın olarak kullanılan 40’a yakın alternatif ödeme yöntemini de kabul eder hale geliyor. Dünyanın önde gelen ödeme sistemlerinden biri olan Discover Financial Services ile yaptığımız bu işbirliğinin, üye iş yerlerine ve kart hamillerine sunduğumuz ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması yönünde önemli bir adım olduğunu, ülkemizdeki işletmelerin yurtdışına açılmasına, sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasına ve iş yeri hacimlerinin artmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.