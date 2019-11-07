İş Bankası ve Oracle’dan güç birliği

07 Kasım 2019

Oracle tarafından dünya genelinde yürütülen satış finansmanı programı kapsamında, Oracle’dan yazılım ve/veya donanım alan distribütör, bayi ya da şirketler, bu doğrultudaki kredi ihtiyaçlarını İş Bankası aracılığı ile karşılayabilecekler. Geliştirilen finansman modeli ile krediler, hem Oracle’a özel avantajlı faiz oranlarıyla kullandırılacak hem de kredi talebi merkezden yönetilen yapıyla ilgili değerlendirme kademelerine aktarılacak ve takip edilecek.



İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, global ölçekli şirketlerle işbirliklerini önemsediklerini, dijitalleşme, yazılım ve donanım alanında müşterilere katkı sağlayacak yapılar kurgulanmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, “Bu alanda Oracle gibi güçlü bir partner ile iş birliğinden dolayı mutluyuz. Geliştirdiğimiz ticari işbirlikleri ile ticari hayatı kolaylaştırmaya, müşterilerimizin maliyetlerini azaltmaya ve dijitalleşme yönünde adımlar atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her ölçekteki müşterilerimize fayda sağlayacak projeleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.



Oracle Finansman Bölümü, Gelişen Pazarlar Kıdemli Direktörü Carlos Torres-Herrera da ”Günümüzde BT satın alımlarında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, doğru zamanda ve doğru inovasyonu pazara sunabilmek için finansman bulunması. Oracle’ın esnek finansman yatırım modelleri teknolojilerimiz kadar inovatif ve müşterilerimize, ödemelerini BT’ye yaptıkları yatırımlarından elde ettikleri faydaya yönlendirmelerine yardımcı olmakta. Türkiye’nin en büyük finans kurumlarından biri olan İş Bankası ile yeni iş birliğimiz, müşterilerimizin Oracle Bulut Altyapısı ve İş Uygulamalarına, işlerinin gerektirdiği ihtiyaçlara göre özel olarak hazırlanmış inovatif ödeme seçenekleri ile ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor” diye konuştu.