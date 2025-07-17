İş Bankası, yatırım fonları satışındaki bekleme süresini ortadan kaldırdı

İş Bankası, yatırım fonu satış sürecinde bekleme zorunluluğunu kaldırarak “Fona Anında Nakit” uygulamasını devreye aldı.

Yeni uygulamayla birlikte, İş Bankası müşterileri İşCep üzerinden yatırım fonu satış talimatı verdiklerinde, işlemin gerçekleşmesini beklemeden anında nakit temin edebiliyor. Ürün, özellikle acil nakit ihtiyacı olan yatırımcılara fon bozdurma sürecinde hız ve esneklik sağlamayı hedefliyor.

Fona Anında Nakit, fon satış talimatının verildiği anda veya işlemin tamamlanmasına kadar olan süreçte İşCep üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Kullanılan tutar, satıştan elde edilecek fon bedeliyle otomatik olarak kapatılıyor. Böylece, müşteriler işlemin valör süresine takılmadan anlık likiditeye erişebiliyor.

Bu hizmetten, kurucusu İş Portföy olan, TL cinsinden ve ileri valörlü yatırım fonlarına sahip olan müşteriler faydalanabiliyor. Fonlar, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görüyor.