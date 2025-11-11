İş Bankasına "Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülü

Türkiye İş Bankası, The Financial Times çatısı altındaki Professional Wealth Management (PWM) tarafından düzenlenen “Özel Bankacılık Ödülleri” kapsamında “Türkiye’nin En İyi Bankası” ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Özel Bankacılık, Türkiye genelinde 13 özel bankacılık ihtisas şubesi, 20 ticari ihtisas şubesi ve Kıbrıs'ta 2 bireysel şubede "corner" alanıyla hizmet veriyor.

Müşteri varlıklarını en iyi şekilde yönetmek ve müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla İş Portföy, İş Yatırım, Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta gibi İş Bankası Grubu bünyesinde yer alan finansal iştiraklerle entegre bir iş modeli yürütülüyor.

Özel yatırım fonları, "concierge" hizmetleri ve Privia Black kredi kartıyla müşterilerin finansal ve yaşam tarzına yönelik beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştiriliyor.

"Terzi usulü bir yaklaşımla tek çatı altında hizmet veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, özel bankacılıkta özellikle son yıllarda başarılı bir büyüme içerisinde olduklarını belirtti.

Sözen, başarıda özel bankacılık ihtisas şubelerinde sunulan hizmetin kalitesinin, varlık yönetimindeki başarının yanı sıra ticari ihtisas şubelerinde özel alanlar oluşturulması ve ticari bankacılık uzmanlığının özel bankacılık hizmetleriyle bir arada sunulmasına dayalı "co-private" modelinin önemli rol oynadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde halihazırda 13 özel bankacılık ihtisas şubesi ve 20 'co-private' şubeyle hizmet veriyoruz. Daha önce krediler, dış ticaret mevzuatı ve yatırım gibi geleneksel hizmetlere odaklanan ticari şubelerimiz bu hibrit model ile artık daha bütüncül bir finansal planlama merkezi haline geldi. Burada özel bankacılık müşterilerimize bireysel varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetimi için terzi usulü bir yaklaşımla tek çatı altında hizmet veriyoruz."