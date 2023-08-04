İş Bankası’ndan 109 milyon dolarlık kredi anlaşması

İş Bankası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi kapsamında deprem bölgesinde bulunan işletmeler ve bireylerin finansmanı için toplam 109 milyon dolar bir kredi anlaşması imzaladı.

KAP'a dün akşam yapılan açıklamaya göre kredi bir yıl vade uzatma opsiyonu ile toplam iki yıla kadar vadeli olarak belirlendi.