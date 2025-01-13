İş Bankası'ndan 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihracı

2025'te uluslararası piyasalarda Türkiye'den yapılan ilk ihraç olma özelliğini taşıyan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin kupon faiz oranı yüzde 9,125 olarak belirlendi. Bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasındaki en düşük kupon faiz oranı ve en düşük prim ile sonuçlanan işleme 1,5 milyar dolara ulaşan talep geldi.

Eurotahvillerin yüzde 41'i İngiltere'ye...

Eurotahvillerin yüzde 41'i İngiltere'ye, yüzde 28'i Orta Doğu ülkelerine, yüzde 21'i Avrupa'ya, yüzde 8'i ABD'ye ve yüzde 2'si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42 gibi büyük bir kısmı fon ve varlık yönetim şirketlerinden, yüzde 36'sı bankalar, yüzde 19'u hedge fonlar, yüzde 3'ü ise diğer yatırımcılardan oluştu.

Konuya yönelik açıklamada bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Bu işlemle, tarihi misyonumuz doğrultusunda, yüz yıldır destek olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik. Ekonomimizin temel yapı taşı olan KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelerin, geleceğin sürdürülebilirlik ekseninde dönüşen ve dijitalleşen gereksinimlerine hazırlanmasının öneminin farkındayız. Temin ettiğimiz bu sermaye benzeri kaynağı kaldıraç olarak kullanarak ülke ekonomisinin hizmetine sunacağız" dedi.