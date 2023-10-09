İş Bankası’ndan Ankara'da girişimcilere özel şube

İlki Kasım 2021’de İş Kuleleri’nde hizmete giren, ikincisi İzmir’in önde gelen teknoloji girişimcilik merkezlerinden İzQ’da kurulan şubelerin üçüncüsü Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (TEKMER) hizmete açıldı.

Şubenin açılışı İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Ankara TEKMER Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ertürk Özel, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Girişimciliği Dairesi Başkanı Damla Turan ve KOSGEB Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz ile ekosistem paydaşlarının katıldığı törenle gerçekleştirildi.

“Girişimcilik tek kazananlı bir oyun değil”

Açılış konuşmasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Ankara’nın konumu itibarıyla girişimcilik ekosistemi için önemli bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, Ankara Girişimcilik Şubesi’nin TEKMER girişimcilerinin yanı sıra teknoparklar, teknokentler ve üniversiteleri de kapsayan bir sinerji oluşmasına aracılık etmesini hedeflediklerini söyledi.