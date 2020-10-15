İş Bankası'ndan Hatay'a fidan bağışı

15 Ekim 2020

Türkiye İş Bankası, Hatay'daki yangının ardından 44.810 adet fidan bağışında bulundu.

İş Bankası tarafından Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Hatay’da meydana gelen yangında zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için Türkiye İş Bankası ailesi olarak çalışan ve emeklilerimiz adına 44.810 adet fidan bağışlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hatay’da meydana gelen yangında zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için Türkiye İş Bankası ailesi olarak çalışan ve emeklilerimiz adına 44.810 adet fidan bağışlıyoruz. Yapı Kredi Bankası’nı @yapikredi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. #GeleceğeNefes pic.twitter.com/iSJITjRQ18 — isbankasi (@isbankasi) October 15, 2020

Banka, "GeleceğeNefes" 'hashtag'i ile yaptığı paylaşıma Yapı Kredi'yi de ekleyerek kampanyaya katılmaya davet etti.