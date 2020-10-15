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İş Bankası'ndan Hatay'a fidan bağışı

İş Bankası, meydana gelen yangının ardından Hatay'a 44 bin 810 adet fidan bağışladığını açıkladı.

İş Bankası'ndan Hatay'a fidan bağışı
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Türkiye İş Bankası, Hatay'daki yangının ardından 44.810 adet fidan bağışında bulundu.

İş Bankası tarafından Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Hatay’da meydana gelen yangında zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için Türkiye İş Bankası ailesi olarak çalışan ve emeklilerimiz adına 44.810 adet fidan bağışlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Banka, "GeleceğeNefes" 'hashtag'i ile yaptığı paylaşıma Yapı Kredi'yi de ekleyerek kampanyaya katılmaya davet etti.

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