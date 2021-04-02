İş Bankası'ndan müşterilerine zaman aşımı duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddesi gereğince kamu ve özel bankalar ile yatırım şirketleri; zaman aşımına uğramış/uğrayacak olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarına dair duyuru yayınlattı.

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