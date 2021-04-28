İş dünyası örgütleri Yeşil Mutabakat için kolları sıvadı

23’üncü TÜRKONFED Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi masaya yatırıldı. İş dünyasının önde gelen isimleri Yeşil Mutabakat’ın Türkiye ekonomisi ve KOBİ’ler için kaldıraç etkisi yaratacağına dikkat çekti. Bu konuda KOBİ’lerin mevcut kırılganlıkları düşünülerek gerekli politikaların oluşturulması gerektiği vurgulanıyor. İş adamlarına göre, pandemi koşullarının getirdiği dönüşüm ortamında aynı zamanda, insan-çevre odaklı yeşil ve dijital bir ekosistemin kuralları yazılıyor. Türkiye’nin önde gelen iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından düzenlenen 23’üncü Girişim ve İş Dünyası Zirvesi dün gerçekleşti. ‘Dönüşüm zamanı’ temasıyla geçekleşen zirve kamu, iş dünyası ve uluslararası alandan isimleri bir araya getirdi. Zirvede gündemi Avrupa Yeşil Mutabakatı ve döngüsel ekonomi hedefleri oluşturdu

TÜRKONFED: Kurallar yeniden yazılıyor

Zirvenin açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, pandemiyle birlikte içinden geçilen zor dönemde ekonomik olarak kalkınmada yeni bir kaldıraç arayışının yaşandığını belirtti. Bu dönemde hammaddeden iş süreçlerine, üretimden nihai tüketiciye uzanan, insan- çevre odaklı yeşil ve dijital bir ekosistemin kurallarının yazıldığını ifade eden Turan, dünyayı hazırlıksız yakalayan COVID- 19 salgınının bir yılı geride kalırken, henüz sıkıntıların bitmediğini söyledi. Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah odaklı yeni bir vizyonun hayata geçmesi gerektiğini kaydeden Turan, “Bu noktada AB’nin Yeşil Mutabakat ya da Yeşil Dönüşüm, ABD’nin de Yeşil Düzen adını verdiği küresel ekonomik sistemde oyunun kurallarını değil oyunun kendisini değiştiren yeni yaklaşımlar öne çıkıyor. Yeni dönemde kurulacak ekonomik ilişkilerde ihracat başta olmak üzere Yeşil Mutabakat kapsamında oluşacak kural ve uygulamaların devreye alınacağı yeni bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı. Yeşil Mutabakat sürecinde, döngüsel ekonomi, sınırda karbon düzenlemesi, Paris İklim Anlaşması kapsamında yeni ve yaratıcı çözümler için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini savunan Turan, “KOBİ’lerin mevcut kırılganlıkları düşünülerek gerekli politikaların yüksek teknoloji, yüksek verimlilik ve yüksek katma değeri hedefl eyen bir amaç doğrultusunda oluşturulması önem taşıyor” dedi.

TÜSİAD: Ana temadan kopmayalım

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de içinden geçilen global sürecin, ekonomide yepyeni dönüşümlere gebe olduğunu belirterek, “Dünyada ana tema değişiyor, dijital dönüşüm, yeşil sanayi devrimi ve farklılaşan bir ekonomik sisteme doğru yol alıyor. Türkiye’nin bu zaman zarfında, içeride yaşanan iktisadi sorunlardan dolayı ana global temadan kopmaması gerektiğine inanıyorum. İçeride halen tartışmakta olduğumuz enfl asyon-faiz-döviz sarmalından bir an evvel çıkıp global gidişatı doğru okuyup yakalamamız gerekmekte” ifadelerini kullandı. Salgının bir yandan tedarik zincirlerinin yapısını bozarken, AB merkezli tedarik zincirleri bağlamında da yeni fırsatlar doğurduğuna işaret eden Kaslowski, “AB’ye entegre olmuş sanayisi ve insan gücü ile pandemi sonrası dünyada AB ile çok daha güçlü bir şekilde yer alabilir” dedi. Yeni nesil üretim pratiklerinin hızla değiştiğine dikkati çeken Kaslowski, “Avrupa Yeşil Mutabakatı perspektifinde yaşanan gelişmeler imalat sanayisinden lojistiğe ve tarıma, ekonominin tüm çarklarını ve aktörlerini ve rekabet kurallarını değiştiriyor” dedi. Şirketler olarak daha sürdürülebilir, daha çevre ve iklim dostu üretim kalıplarını süreçlere katmak durumunda olduklarını belirten Kaslowski, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeşil dönüşüm, başta enerji sektöründe olmak üzere enerjiyi kullanan tüm sektörlerde iş yapma modellerinin, yatırım planlamalarının dönüşümü halinde mümkün olacak. Yüksek potansiyele sahip olduğumuz yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında doğru kurgulanmış teşvik ve destek mekanizmalarının enerjinin dönüşümünde kaldıraç etkisi yapacağını söyleyebiliriz.”

İş dünyası temsilcilerinden kalıcı reform vurgusu

Zirvede gerçekleştirilen konuşmalarda iş dünyasının önde gelen temsilcileri mevcut ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, demokrasinin kurumsal ve zihniyet olarak güçlenmesinin aynı zamanda yatırım, üretim, istihdam, ihracat, doğrudan yabancı sermaye ile toplumsal refah artışı anlamına geldiğini dile getirdi. Türkiye’nin son 40 yılda risklerini düşürmeye değil faizi düşürmeye odaklandığı için enfl asyon dahil pek çok kronik sorununu çözemediğinin altını çizen Turan, “Şimdi bu dönüşüm dünyasında, geçici çözümler değil kalıcı reformların zamanıdır diye düşünüyoruz” dedi. Turan konuşmasında ayrıca, KGF’nin yatırım ve ihracat odaklı sektörlere yönelik acil olarak yeniden devreye girmesini, 3 ay uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği’nin yılsonuna kadar genişletilmesini, ayrıca pandemiden en çok etkilenen turizm ve hizmet başta olmak üzere küçük işletmelerin karşılıksız hibe desteğinden daha fazla faydalanmasının ekonominin bağışıklık sistemini güçlendirecek adımlar olacağını ifade etti. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de masada çözülmesi gereken bir enfl asyon problemi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: “Bu temel sorunu çözmek için para politikasının öngörülebilir olması, disiplinli ve şeff af bir şekilde yönetilmesi ve Merkez Bankamızın enfl asyon hedefl emesi konusunda her türlü aracı bağımsız bir şekilde kullanmasını bekliyoruz. Enfl asyon ile mücadelede başarılı olmazsak diğer makroekonomik sorunlarımızı da çözemeyiz.”

KOBİ’lerin çoğu sürdürülebilirlik aksiyonlarını kârlı bulmuyor

Zirvede, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yaptığı Yeşil Dönüşüm paneli düzenlendi. Panelde TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu, TÜRKONFED’in Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ’lere Etkisi konulu raporunu paylaştı. Karamollaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, KOBİ’lerin kaynak verimliliğini artırmada önlerindeki en büyük engel olarak sürdürülebilirlikle ilgili aksiyonların karlı olmadığını düşünmesi gösteriliyor. Ayrıca mali kaynak ve tüketici talep eksikliği de bir diğer engeller olarak göze çarpıyor. Raporda, KOBİ’lerin yüzde 40’ının kaynak verimliliğini artırmada herhangi bir yatırım yapmadığı, yüzde 29’unun da cirosunun yüzde 5’inin altında kaynak ayırdığı bilgisi yer alıyor. Panelde ayrıca, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, EBRD İklim Finansmanı ve Karbon Piyasaları Başkanı Jan-Willem van de Ven ile Hedefl er için İş Dünyası Platformu Başkanı Şükrü Ünlütürk de birer sunum yaptı.

Şirketler, yeni nesil üretim modellerini devreye alıyor

Zirvede DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde “Yeni Nesil Üretim” paneli de düzenlendi. Panelde iş dünyasının liderleri, yeni nesil üretimin faaliyet gösterdikleri sektörlere etkisini ve bu alandaki yeni yaklaşımları masaya yatırdı. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, karbon düzenlemesine yönelik düzenlemelerden en çok tekstil sektörünün etkileneceğini söyledi. Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, “Ülkemizde inanılmaz bir rüzgar koridoru ve güneş ışınımı var. Bu potansiyeli hukuki bir altyapıyla birlikte değerlendirdiğimiz takdirde Türk müteşebbisler yenilenebilir enerji alanında çok daha büyük bir kapasite ortaya koymaya başlayacak” dedi. Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, tarıma dayalı sanayide kaynakların sürdürülebilirliği için döngüsel modellerin uygulanması gerektiğini ifade etti.