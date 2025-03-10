İş dünyasına zamandan ve maliyetten tasarruf imkanı

2009 yılında hizmet vermeye başlayan Avansas, bugün 700'ü aşkın çalışanı, 3.500’den fazla ürün çeşidiyle, bir milyonu aşkın müşterisine güvenilir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.

Alışverişte dijital dönüşüm

Türkiye'de işyeri alışverişinin dijital dönüşümüne bulundukları katkıya dikkat çeken Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç, “Kırtasiyeden temizlik malzemelerine, gıdadan mobilyaya kadar geniş bir yelpazede 500’e yakın PL ürünümüz bulunuyor. Bu ürünlerimizi, doğrudan üreticiden müşterilerimize ulaştırarak müşterilerimizin iş yerlerinde verimliliklerini artırıyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin kendi işlerine ve işlerindeki kaliteye odaklanmasına destek oluyoruz" dedi.

Yüksek kalite ve uygun fiyat

Private Label yani Avansas özmarkalı ürünleriyle müşterilerine yüksek kaliteyi uygun fiyatlarla sunduklarını vurgulayan Güleç, "Avansas markalı ürünler, ambalaja veya marka ismine değil, ürünün kendisine yatırım yapma anlayışı ile sunuluyor. Müşterilerimiz, bu ürünlerle hem maliyetlerini düşürebiliyor hem de kaliteli ürünlere erişim sağlayabiliyor” dedi ve PL ürünlerinin üretiminde sürdürülebilir kaynakların kullanılmasına da dikkat çektiklerini belirtti.