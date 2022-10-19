İş dünyasının acı kaybı

DÜNYA (BURSA) – Friterm A.Ş. ile Aroma A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı A. Metin Duruk vefat etti. Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Duruk'un evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Duruk’un cenazesi 21 Ekim Cuma günü İstanbul Ataköy Ömer Duruk Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası 22 Ekim Cumartesi günü Antalya Akseki’deki aile mezarlığına defnedilecek.

1947 doğumlu olan Metin Duruk, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1973 yılında Yüksek Makine Mühendisi olarak mezun oldu. İlk olarak Alarko’da çalışma hayatına başlayan Metin Duruk, 1975 yılında kurduğu Friterm A.Ş. ile aile şirketi olan Aroma A.Ş.’nin de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu. Friterm A.Ş. Etik İtibar Derneği Kurucu Üyesi de olan Duruk, TEİD yönetim kurulu üyeliği de yaptı. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı’nda da (ISKAV) görev alan Duruk, bu dernek ve kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürüttü. Duruk ayrıca Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası'nın (MMO) ve odanın İstanbul Şubesi’nin eski yöneticilerindendi. Duruk, aynı zamanda Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın da (TEMA) yönetim kurulu üyesiydi.