İş Faktoring'e 4 ödül

07 Ağustos 2018

İş Faktoring; dünyanın en prestijli halkla ilişkiler platformlarından biri olan LACP (League of American Communications Professionals – Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi) tarafından her sene uluslararası alanda düzenlenen, faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarının değerlendirmeye alındığı “Vizyon Ödülleri” yarışmasında 2017 Faaliyet Raporu ile 4 farklı kategoride ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

“Teknoloji” temasını taşıyan ve tamamen İş Faktoring çalışanları tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu; farklı endüstri ve ölçekteki bin adet şirketin katılım gösterdiği arenada “Kendi Sektöründeki Faaliyet Raporlarının Geliştirilmesi” kategorisinde Gold, “En İyi In House Raporlar” kategorisinde Bronz ödüllerin sahibi olurken, EMEA Bölgesi En İyi 80 Faaliyet Raporu listesinde 59. Sırada ve Türkiye’den katılım sağlayan şirketlerin faaliyet raporları içerisinde En iyi 20 Türk Faaliyet Raporunun içerisinde yer almaya da hak kazandı.

2017 Yılı Faaliyet Raporu; kapak tasarımı ve baskı kalitesi, üst düzey yönetici mesajları, rapor anlatımı ve mesajın netliği, finansal verilerin sunumu ve yaratıcılık konularında yarışma jürisi tarafından 10 üzerinden 10 tam puan, toplamda 100 üzerinden 98 puan aldı.

İş Faktoring; 2016 yılı faaliyet raporu ile de EMEA Bölgesi En iyi 80 faaliyet raporu içerisinde 68. sırada, son mali dönemde gösterdiği büyük gelişme nedeniyle de Gümüş ödül ile ödüllendirilirken yine Türkiye’nin En İyi 20 faaliyet raporu içerisinde yer almıştı.

LACP Vision Awards Yarışması’nda alınan bu ödül, faktoring algısının artırılmasına destek olma ve Türk Faktoring sektörünün gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.