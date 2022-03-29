İş insanı Hakan Köstepen, Silikon Vadasi’nde danışmanlık şirketi kurdu

Alanında önde gelen markalarda üst düzey yöneticilik yapaniş insanı Hakan Köstepen, Amerika’da Silikon Vadisi’nde H&K Ventures adıyla kendi danışmanlık şirketini kurdu.

Sadece Amerika’da değil dünyanın birçok noktasında hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere destek olduklarını,belirten H&K Ventures’in kurucusu Hakan Köstepen, “Endüstri 4.0’ın sıkça konuşulduğu dönemde bizler, Hareketlilik 4.0’ı konuşuyoruz. İnsanın, bilginin, enerjinin ve nesnenin hareketini konuşarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Girişimcilerin odaklanmaları gereken en önemli husus uzun vadeli planlar olmalı. Teknoloji alanında kartlar yeniden dağıtılıyor. Doğru fırsatları yakalamak için doğru zamanı beklemek ve küresel düşünmek gerekiyor.” dedi.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birinin patent olduğunu kaydeden Köstepen, Türkiye’de bunun için gerekli alt yapıyı kurduklarını aktardı.

“Silikon Vadisi inovasyonun kalbinin attığı yer”

Silikon Vadisi’nin önemli bir gelişim üssü olduğuna dikkat çeken Köstepen, şunları kaydetti: “Silikon Vadisi inovasyonun kalbinin attığı yer. Teknoloji transferi ve ortak yatırımlar konusunda Türkiye’nin stratejik açıdan ne kadar önemli bir ülke olduğu, içinden geçmekte olduğumuz şu dönemde bir kez daha ortaya çıktı. Bu durum Türkiye’deki girişimcilere pek çok fırsat sunuyor. Bu fırsatları hem Silikon Vadisi’ndeki teknolojileri Türkiye’ye hem de Türkiye’deki teknolojileri Silikon Vadisi’ne transfer etmek şeklinde düşünmek gerekir. Hatta iş birliğinin hayata geçirileceği ülkeler bağlamında bir sınır da yok. Ülkemiz, bu alanda büyük bir potansiyele sahip. Bunun için girişimlerin, yatırımcıların önünün açılması, onlara gerekli teknik ve hukuki alt yapının, hizmetin güven verici bir şekilde sunulması gerekiyor. Biz de bu amaçla yola çıktık.”

Köstepen, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Türkiye’de yatırım yaptıkları Blatform’u ve Çin’den malzeme alan Polonya’dan bir firmayı Türkiye’den alım yapması için yönlendirdiklerini bildirdi.