İş Leasing’den yenilenebilir enerjiye finansman

05 Aralık 2019

İş Leasing ile Seferoğlu Elektrik arasındaki protokol ile Seferoğlu Elektrik’in başta öz tüketim amaçlı olmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri, oteller, AVM’ler ve fabrika çatılarına kuracağı güneş enerjisi santrallerinin son kullanıcılarına yönelik olarak İş Leasing tarafından finansman sağlanacak.

İşbirliği anlaşmasının imza töreninde konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Yenilenebilir enerji finansmanı konusunda sektörümüzdeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Güneş Enerjisi Santrali kurulumu alanında önemli ve tecrübeli bir firma olan Seferoğlu Elektrik’in öz tüketim amacıyla proje geliştirdiği kullanıcılara yönelik olarak leasing yöntemi ile finansman sağlayacağız. Böylece sanayicimiz elektrik faturası ödemek yerine nakit akışına uygun bir kira planı ile kendi elektrik santraline kavuşacak. Elektrik tüketimi yoğun OSB’lerin, tatil köylerinin, AVM’lerin, fabrikaların sunduğumuz bu çözüme yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz. Bu yöntemin yaygınlaşması ile bir taraftan sanayicimizin ve iş dünyamızın enerji giderinin düşürülmesine, diğer taraftan ülkemizin enerji ithalatı kaynaklı cari açığının azalmasına katkıda bulunacağız” dedi.

Seferoğlu Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Seferoğlu ise yaptığı açıklamada “İş Leasing gibi çok değerli bir partner ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliği ile müşterilerimize nakit akışlarına ve proje fizibilitesine uygun finansman seçenekleri sunabileceğiz. “ dedi.