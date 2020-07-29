İş makinelerinin ömrünü uzatan fan sistemi

29 Temmuz 2020

Filiz COŞKUN



ANKARA- Endüstri 4.0 teknolojisi ile üretilen Cleanfix fan sistemlerinin, 20 yıllık sektör tecrübesi ile tarım, inşaat, geri dönüşüm ve ormancılık sektörlerinde başarısını sürdürmeye devam ettiğini bildiren Koç, “Çift yönlü hareketi ile hem radyatör tıkanıklığını hem de harareti engelleyen fan sistemi, iş makinası üreticileri ve kullanıcılarının en çok tercih ettiği çözüm ortakları arasında yer alıyor” diye konuştu.



Robot teknolojisinin üst seviyede kullanıldığı Cleanfix fanların, merkez üretim Almanya olmak üzere Kanada da bulunan fabrikaları ile Avrupa ve ABD’ye hizmet verdiğini aktaran Helin Koç, “ Cleanfix Türkiye ile Ortadoğu, Asya ve Afrika’ya ulaşan marka, dünya çapında verimliliği arttıran çalışma prensibi ile teknolojisini her geçen gün geliştiriyor” dedi.





İş makinaları üreticilerinin ürünlerinin verimliliğini Cleanfix fan sistemi ile birleştiğinde daha verimli bir üretim gerçekleştiğini dile getiren Koç, şunları söyledi:



“Alman disiplini ve güvencesi ile üretilen sistemimiz tamamen geleceğin teknolojisini sanayi ve tarım alanlarında buluşturuyor. Makinaların ömrünü uzatan fan sistemimiz aynı zamanda da verimliliği arttırıyor. Soğutma işleminin yanı sıra kanatları kendi ekseni etrafında 180 derece dönerek radyatörü de temizlemesi sayesinde harareti önleyen fan sistemimiz mühendisliğin ince detayları ile düşünülüp hazırlanıyor”



Helin Koç, Cleanfix fanın, kanatlarının çeşitli açılarda dönebilmesi sayesinde traktör, biçer döver, iş makinaları gibi tüm tozlu ve kirli ortamda çalışan araçlar için çok kullanışlı bir ürün olduğunu ifade etti.