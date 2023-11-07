İş makinesi satışları yüzde 40 arttı

Ziya İPEK

Pandemi döneminde ertelenen talepler ve hava kirliliğini azaltmak maksadıyla daha düşük sera gazı ve karbon salımı olan motor standardı “Faz5”e geçiş sürecinden dolayı, bu yıl iş makinesi satışlarında yüzde 40 dolayında artış olduğunu kaydeden Borusan Cat Türkiye Genel Müdürü Özer Şahin, satışların projelere ve yatırımlara bağlı değişiklik gösterebildiğini ancak gelecek yıl bu sayının 2022’deki rakamlara döneceğini beklediklerini bildirdi.

Şahin, Borusan Cat’in Mersin yolu üzerindeki Adana tesislerinde şirketin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Endüstriyel işletmeler, fabrikalar, taş ocakları ve müteahhitlik yapan firmalardan gelen taleplerde artış yaşandığını aktaran Şahin, iş makineleri sektöründe yıllık ortalama 15-16 bin dolayında bir satış rakamına ulaşıldığını anımsattı.

“Yapay zekâ ile arızalanmadan tahmin ediyoruz”

Borusan Holding’in bugün faaliyet alanlarının yüzde 70 inşaat endüstrisi, yüzde 10 madencilik endüstrisi ve yüzde 20 ise enerji ve ulaşım endüstrisi olduğunu aktaran Şahin, 6 ülkede 3 bin kişinin istihdamına katkı sağladıklarına değindi.

Şahin, müşteri memnuniyeti ön planda tutan çalışmalara imza attıklarını kaydederek, iş makinelerinde kendi mühendisleri ile hazırladıkları yapay zekâ uygulamaları ile daha “arıza” ortaya çıkmadan tespit edebildiklerini, yüzde 96 oranında başarı sağladıklarına dikkat çekti.

Borusan Holding’in güneş enerji panelleri satan ve mühendislik faaliyetlerini de hayata geçiren uygulamalara imza attığına değinen Şahin, Adana tesislerinde 80 bin dolarlık yatırımla günlük 100 kilovat enerji üreten çatı Güneş Enerjisi Santrali’ni hayata geçirdikleri kaydetti. Borusan Cat’in 3 yılda 21 tesiste kurduğu güneş enerjisi santralleri ile 16 megavat kurulu güce sahip yatırım yaptığını aktaran Şahin, endüstriyel tesisler için büyük oranda enerji tasarrufu sağlayan trijenerasyon ve kojenerasyon sistemlerinde ise 29 yılda 400 megavatlık bir kapasite oranına ulaştıklarını vurguladı.

Her alanda bütüncül çözüm ürettiklerinin altını çizen Şahin, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde de 20’den fazla iş makinesi ve 15 jeneratörle vatandaşların yardımlarına koştuklarını dile getirdi. Mesai arkadaşlarından enkaz kurtarma çalışmalarına katılanlar olduğuna dikkat çeken Şahin, enerji kesintilerinden dolayı arama yapılmasına katkı sağlamak amacıyla 8 ışık kulesi, kaynak araçları ve hidrolik araçları temin ettiklerini sözlerine ekledi.

“Uzaktan kumandalı iş makinesi satacak”

Borusan Cat Türkiye Genel Müdürü Özer Şahin, demirçelik fabrikalarının cüruf atıklarını temizleme, kapalı maden sahaları, gevşek toprak zeminler, iş makinesinin devrilme olasılığı olan alanlar ile inşaat yıkımları gibi çok riskli işlerde kullanmak üzere, uzaktan kumanda ile hareket kabiliyeti kazandırılan iş makinelerinin satışına gelecek yılın ocak ayında başlayacaklarını kaydetti.