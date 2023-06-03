İş platformu Getirİş, 1 yılda 2,2 milyon kullanıcıya ulaştı
Getir’in yeni nesil iş platformu Getirİş, konum bazlı canlı harita özelliği ile iş, çalışan ve hizmet arayanları lokasyonlarına göre bir araya getiriyor. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren ve bir yıl içerisinde 2,2 milyon kullanıcıya ulaşan Getirİş, teknolojisi, güvenli iletişim imkanları ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla iş ve çalışan bulma sürecini hızlandırdı.
Getir’in iş, çalışan ve hizmet arayanları buluşturmak için hayata geçirdiği Getirİş, sadece 1 yıl içerisinde 2,2 milyon kullanıcıya ve 500 binden fazla ilana ulaştı. Getirİş, kullanıcılarına sunduğu konum bazlı canlı harita teknolojisi ile kullanımı kolay, hızlı ve etkili çözümler sunuyor.
Getirİş Direktörü İrem Namlısoy, “Yakındaki İş, Getirİş” sloganıyla hizmet veren Getirİş’in başarısının arkasında, platformun kullanım kolaylığı, konum temelli yenilikçiliği ve güvenlik yaklaşımı kadar, Getir’in teknolojisi ve geniş müşteri kitlesinin de olduğunu söyledi. Namlısoy, “İlk yılımızda platformumuzda ilan yayınlayan her iki işverenden biri, aradığı çalışanı Getirİş’ten buldu. Bunun yanı sıra, platform üzerinden iş bulan kullanıcıların yüzde 95’i de evlerine yakın yerlerde işe girdiler. Öte yandan, sadece iş ve aday bulmak için değil yeteneklerini işe dönüştürmek isteyen kullanıcılar için de bir platform olduğumuzu görmekten mutluyuz. Son bir yıl içerisinde, gelen başvuruların yüzde 15’i özel ders vermek ya da almak, çevirmenlik yapmak, hobilerini geliştirmek veya yaptığı el işlerini kazanca dönüştürmek isteyenlerden oluşuyor” dedi.
En çok yeme-içme ilanı verildi
Hizmete başladığı ilk yılında 2,6 milyon başvurunun yapıldığı Getirİş, temizlik görevlisinden muhasebe uzmanına, çağrı merkezi çalışanından boya ustasına, elektrikçiden yazılımcıya kadar çok geniş bir yelpazede iş, çalışan ve hizmet arayanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Getirİş’in birinci yılında sırasıyla en çok yeme-içme, kurye-şoför, mağazacılık, satış-pazarlama ve ev işleri ilanları verilirken, iş arayanlar ise kurye-şoför, satış-pazarlama, yeme-içme, eğitim ve ofis işleri kategorilerindeki pozisyonlara başvurdu. Son 1 yılda Getirİş’te açılan ilanlar arasında en çok başvuru alan ilan İzmir’den verilen mağaza elemanı ilanı oldu. İlan başına başvuru sayısının en çok olduğu şehirler ise Samsun, Eskişehir ve Adana olarak sıralandı.
Depremzedelerin istihdamına destek
6 Şubat depremleri sonrasında Getirİş, Akut Vakfı, Habitat Derneği, İhtiyaç Haritası ve Kızılay’ın “Afet Yardım Gönüllüsü” ihtiyaçlarına yönelik ilanlar yayınlayarak afet sonrası yardım çalışmalarına destek oldu. Depremzedelere yardım etmek isteyenleri ‘Afet Yardım Gönüllüsü’ ilanları bölümünde sivil toplum kuruluşları ile buluşturdu. Öte yandan, Getirİş depremzedelerin istihdamına yönelik ilanları önceliklendirerek belirgin olması için siyah kurdele ekliyor. Bu ilanlarla “Depremzede” olduğunu beyan eden kişilerin başvurularını eşleştirerek, büyük afet sonrasında hayatlarını kurmalarına yardımcı olmaya devam ediyor.
Getir, n11’in tamamını satın aldı
Getir’in kurucu Nazım Salur, e-ticaret platformu n11’in hisselerini tamamını satın aldıklarını duyurdu. n11’in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı. Getir’in kurucusu Nazım Salur, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Salur, “Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11’in diğer hisselerini de aldık. n11’i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings’e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11yakında” ifadelerine yer verdi.