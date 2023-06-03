İş platformu Getirİş, 1 yılda 2,2 milyon kullanıcıya ulaştı

Getir’in iş, çalışan ve hiz­met arayanları buluş­turmak için hayata ge­çirdiği Getirİş, sadece 1 yıl içe­risinde 2,2 milyon kullanıcıya ve 500 binden fazla ilana ulaştı. Getirİş, kullanıcılarına sunduğu konum bazlı canlı harita tekno­lojisi ile kullanımı kolay, hızlı ve etkili çözümler sunuyor.

Getirİş Direktörü İrem Nam­lısoy, “Yakındaki İş, Getirİş” slo­ganıyla hizmet veren Getirİş’in başarısının arkasında, platfor­mun kullanım kolaylığı, konum temelli yenilikçiliği ve güvenlik yaklaşımı kadar, Getir’in tekno­lojisi ve geniş müşteri kitlesinin de olduğunu söyledi. Namlısoy, “İlk yılımızda platformumuzda ilan yayınlayan her iki işveren­den biri, aradığı çalışanı Geti­rİş’ten buldu. Bunun yanı sıra, platform üzerinden iş bulan kul­lanıcıların yüzde 95’i de evleri­ne yakın yerlerde işe girdiler. Öte yandan, sadece iş ve aday bulmak için değil yeteneklerini işe dö­nüştürmek isteyen kullanıcılar için de bir platform olduğumu­zu görmekten mutluyuz. Son bir yıl içerisinde, gelen başvuruların yüzde 15’i özel ders vermek ya da almak, çevirmenlik yapmak, ho­bilerini geliştirmek veya yaptığı el işlerini kazanca dönüştürmek isteyenlerden oluşuyor” dedi.

En çok yeme-içme ilanı verildi

Hizmete başladığı ilk yılında 2,6 milyon başvurunun yapıldı­ğı Getirİş, temizlik görevlisin­den muhasebe uzmanına, çağrı merkezi çalışanından boya us­tasına, elektrikçiden yazılımcı­ya kadar çok geniş bir yelpazede iş, çalışan ve hizmet arayanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ge­tirİş’in birinci yılında sırasıyla en çok yeme-içme, kurye-şoför, mağazacılık, satış-pazarlama ve ev işleri ilanları verilirken, iş arayanlar ise kurye-şoför, sa­tış-pazarlama, yeme-içme, eği­tim ve ofis işleri kategorilerin­deki pozisyonlara başvurdu. Son 1 yılda Getirİş’te açılan ilanlar arasında en çok başvuru alan ilan İzmir’den verilen mağaza elemanı ilanı oldu. İlan başına başvuru sayısının en çok olduğu şehirler ise Samsun, Eskişehir ve Adana olarak sıralandı.

Depremzedelerin istihdamına destek

6 Şubat depremleri sonrasın­da Getirİş, Akut Vakfı, Habitat Derneği, İhtiyaç Haritası ve Kı­zılay’ın “Afet Yardım Gönüllüsü” ihtiyaçlarına yönelik ilanlar ya­yınlayarak afet sonrası yardım ça­lışmalarına destek oldu. Deprem­zedelere yardım etmek isteyenle­ri ‘Afet Yardım Gönüllüsü’ ilanları bölümünde sivil toplum kuruluş­ları ile buluşturdu. Öte yandan, Getirİş depremzedelerin istihda­mına yönelik ilanları önceliklen­direrek belirgin olması için siyah kurdele ekliyor. Bu ilanlarla “Dep­remzede” olduğunu beyan eden kişilerin başvurularını eşleştire­rek, büyük afet sonrasında hayat­larını kurmalarına yardımcı ol­maya devam ediyor.

Getir, n11’in tamamını satın aldı

Getir’in kurucu Nazım Salur, e-ticaret platformu n11’in hisselerini tamamını satın aldıklarını duyurdu. n11’in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı. Getir’in kurucusu Nazım Salur, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Salur, “Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11’in diğer hisselerini de aldık. n11’i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings’e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11yakında” ifadelerine yer verdi.