İş Portföy, Bereketli Elektrik’i devralıyor

Kerim ÜLKER



Dünya Gazetesi’nin 7 Aralık’ta ilk kez duyurduğu enerjide önemli bir satın alma işlemi tamamlanıyor. Rekabet Kurumu’nun verdiği onay ile İş Portföy, rüzgar enerjisinde Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da yatırımları bulunan Kinesis Enerji’ye bağlı Bereketli Elektrik’i devralıyor. Türkiye’de 12 yılda tamamı yenilenebilir olmak üzere 102 MW’lık kurulu güce sahip santral devreye alan Kinesis Enerji portföyünün 70 MW’lık kısmını güneş, 32 MW’lık kısmını da rüzgar oluşturuyor. Türkiye’nin en önemli güneş enerjisi projelerinden biri olan Bereketli Enerji’ye ait Tokat-Reşadiye’deki işte bu santrali, İş Portföy bünyesine katıyor. 30 milyon Euro'luk kredi ile 2016 yılı Temmuz ayında devreye alınan Bereketli Rüzgar Enerjisi Santrali’ni İş Portföy bağlı firması Deniz RES Enerji Yatırımları A.Ş. adlı iştiraki üzerinden yapıyor.



İspanya ve İtalya’da 190 MW’lık enerji projesi var

Bu yılın başında Kinesis Enerji ile ilgili bir başka bilgiyi sizlere duyurmuştuk. Ankara merkezli Kinesis Enerji, yenilenebilir enerjiye dönük İspanya’da yatırım kararı almış, Alman devi ABO Wind’in ülkedeki projesini satın almıştı. O satın alma ile Kinesis Enerji, dünya genelinde 1.000 MW’lık portföyü bulunan ABO Wind’ın İspanya’nın Leon kentinde yer alan 50 MW’lık Andella Rüzgar Enerjisi Santrali projesinin tamamını bünyesine katmıştı. Türk firma satın almayı ise Madrid’de kurduğu Ke-Reninvestment adlı bağlı şirketi aracılığıyla yapan firma ayrıca 2019 yılı Ağustos ayında İtalya’nın Lazio kentinde 100 MW’lık güneş santrali lisansı almıştı. Şirket, portföyünde bulunan İtalya’daki Abruzzo, Marche, Torrone, Puglia gibi yerleşimlerde olan güneş santrallerini de farklı firmalara devretmişti. Kinesis, şu anda İspanya ve İtalya’da toplam 190 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip RES ve GES için proje geliştirme faaliyetlerini yürütüyor.