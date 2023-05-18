İş Yatırım Denizli’ye yeni şube açıyor

İş Yatırım, Türkiye genelindeki şube sayısını artırmaya devam ediyor. 15 Mayıs 2023 tarihinde, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde faaliyete başlayan İş Yatırım Denizli Şubesi, kurumun Türkiye genelinde hizmet veren yirmi dokuzuncu şubesi oldu. Yatırımcılar, İş Yatırım Denizli Şubesi’nde ulusal ve uluslararası piyasalardaki hisse senedi, sabit getirili menkul kıymetler, foreks, türev ve yapılandırılmış ürünlere yönelik yatırımlarına bire bir aracılık hizmeti alabiliyorlar.

İş Yatırım'ın ülke genelindeki 29 şubesi ise şu şekilde: İstanbul (Ataşehir, Bağdat Caddesi, Beylikdüzü, Güneşli, Kalamış, Levent, Maltepe, Maslak, Nişantaşı, Taksim, Yeşilyurt), Ankara (Ankara, Anadolu, Başkent), İzmir (İzmir, Ege, 9 Eylül), Adana, Antalya, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Samsun, Trabzon.