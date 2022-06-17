'İş zirvesinin ilgi odağı olduk'

BURSA (DÜNYA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ikincisi bu yıl düzenlenen IBF Türk-Arap İş Zirvesi, farklı coğrafyalardan iş insanlarını Gaziantep’te bir araya getirdi. Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleri ve MÜSİAD koordinasyonunda gerçekleştirilen zirvede 30’dan fazla ülkeden 1600’e yakın iş insanı buluştu.

Zirve sonrası değerlendirmelerde bulunan ve hem ekolojik hem de teknolojik kartvizit ve dijital katalog ürünleriyle Gaziantep’te zirvede yerlerini aldıklarını belirten Trowas Kurucu Ortağı Murat Bilir, “Trowas Concept olarak, ülkemizin yaptığı büyük kalkınma hamlesinde, hem ekolojik hem de teknolojik dijital kartvizit ve dijital katalog ürünlerimizle biz de Gaziantep’teydik. Ürünlerimizin NFC teknolojisi ile birlikte sunduğu etkileyici tanışma deneyimiyle iş zirvesinin ilgi odağı olduk.” dedi.

Zirve boyunca karşılaştıkları ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Bilir, “Hem iş dünyasına hem de çevremize yaptığımız katkıyı devam ettireceğimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Zirve süresince standımızda sunduğumuz dijital kartvizit ve katalog ürünlerimiz hem ekolojik hem de teknolojik yenilikçi çözümleri ve baskı maliyetlerini düşürmesi ile fuar katılımcılarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. İş dünyasına getirdiği sürdürülebilir ve çevre dostu katkıları, ürünlerimize olan ilgiyi artıran bir başka faktör oldu. Bu gibi etkinliklerde olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.