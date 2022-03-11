İSBAK, İstanbul’un 'akıllı' dönüşümünü sağlayacak

Tamer IŞITIR

Karbon nötr hedefine 2050 yılında ulaşmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente “akıllı ve sürdürülebilir” bir kimlik kazandırmak için yeni uygulamalar devreye alıyor. Enerjiden güvenliğe, ulaşımdan geri dönüşüme birçok başlıkta yürütülen çalışmaların teknoloji ihtiyacı ise yine İBB birimlerince karşılanıyor. 1986’da belediye bünyesinde kurulan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ de (İSBAK) bu doğrultuda belediyenin öne çıkan birimlerinden.

DÜNYA’yı ziyaret eden İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl, DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ’a kuruluşun çalışmalarını ve dönüşümünü anlattı. 35 yıl önce İstanbul’un trafik ışıklarıyla kavşaklarını yönetmek üzere yola çıkan İSBAK’ın bugün İstanbul ve Türkiye’nin ulaşım ihtiyaçlarına teknolojik çözümler üretmenin de ötesine geçtiğini belirten Mesut Kızıl, devreye aldıkları çevreci uygulamaları ihraç eden bir seviyeye geldiklerini bildirdi.

Google ve Yandex’le masada

Kızıl, İSBAK’ın yaşadığı dönüşümde yeni dünyanın gerekliliklerine bağlı olarak veriyi merkeze alarak işleyen ve bu yolla yaşamı kolaylaştıran bakış açılarının etkili olduğuna dikkat çekti. “İstanbul dünyanın en çok veri üreten kentlerinden biri” diyen Kızıl, “Ancak bu veriyi toplayıp işlemediğinizde bir anlamı olmuyor. Trafik akışını sağlıklı hale getirecek, halka zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak, kente temiz, güvenli ve çevreci bir nitelik kazandıracak en önemli konu bu. Veriyi odağımızda tutmaya son derece kararlıyız, hatta Google ve Yandex’le işbirliği görüşmeleri yapmaya başladık” dedi.

3 kıtaya ihracat yapıyor

iTaksi ve Deniz Taksi mobil uygulamalarından park ve bahçe güvenliği çözümlerine, atık geri dönüşüm ve kitap otomatlarından akıllı su sebillerine kadar devreye aldıkları uygulamaları sıralayan Kızıl, 60 kişinin çalıştığı Ar-Ge merkezlerinde ürettikleri teknolojilerin 20’den fazla ilde kullanılmaya başladığını, Romanya, Kazakistan, Fas, Kuzey Irak gibi ülkelere de ihraç edildiğini kaydetti. 600’e yakın tedarikçilerinin olduğunu bildiren Kızıl, zorunlu olanlar dışındaki her ürünü Türkiye içinden karşılamaya çalışarak ekosistemi büyüttüklerini, ASELSAN, Turkcell ve Türk Telekom ile de protokol imzaladıkları bilgisini verirken şehir dışı işbirliklerini artırmak istediklerini söyledi.

“Sözen’den beri ilk kez denetlendik”

Finans kökenli olması sebebiyle harcamaları doğru yönetme noktasındaki hassasiyetlerini dile getiren Kızıl, “İstanbul’da parasızlık diye bir şey olmaz. Her koşulda kaynak yaratılır. 800 milyon lira ciromuz var. Bu rakamı 1 milyar TL’ye ulaştırmak istiyoruz. Nurettin Sözen’den beri şirket denetlenmemiş (25 yıl), ilk defa benim dönemimde denetimden geçtik, geçtiğimiz yıl 17 milyon TL kâr açıkladık” diye konuştu.

Kızıl, toplam bin 300 kişinin çalıştığı İSBAK’ta yönetim kadrosunun yüzde 50’sinin kadınlardan oluştuğunu vurgulayarak, “Çok da genç bir ekip olduğumuz için yeşil dönüşümle alakalı hassasiyeti yüksek arkadaşlarımızla çalışıyoruz. O yüzde fikir ve istekler hiç bitmiyor” ifadelerini kullandı.

“Yurtdışında iş yapmaya başladık, globalde kalıcı olmak istiyoruz”

İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl, halihazırda yürürlükteki ve gündemlerindeki uygulamaları ve şirketin hedeflerini şöyle anlattı:

■ Özellikle son 6 aydır Başkanımız Ekrem Bey’in de vizyonuyla karbon salımını önleyen, hava kirliliğini azaltan, yaşanabilir bir kent için elinden gelen her şeyi yapan bir yapı kurmaya odaklandık. Dünyanın en kalabalık ve problemli kentlerinden İstanbul’daki başarılarımız sonucunda yabancı kentlerle de iş yapmaya başladık. Kendimizi globalde kalıcı hale getirmek istiyoruz.

■ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Akıllı Şehir Çalıştayı’nda 150 başlık altında “akıllı şehir” vizyonu tesis edildi. Bu vizyonun paydaşlarından biri olarak IoT platformunda yazılım temelli altyapı çözümleri üretiyoruz.

■ iTaksi mobil uygulamasının yeni yüzünün lansmanını yapacağız. Trafiğin yoğunluğuna göre taksilerin başı boş gezmesini engelleyecek, yakıt tasarrufu sağlayacak, yolcunun taksiye, taksinin yolcuya erişimini kolaylaştıracak bir düzen oturtacağız.

■ Trafik lambaları üzerinden hava kirliliği ölçümü yapıyoruz. Bunun üzerinden de vatandaşları bisiklet veya elektrikli scooter kullanmaya yönlendirme amacımız var.

■ Deniz Taksi sayısını 50’ye çıkaracağız. Diğer şehirlere de vereceğiz. Yurtdışı da gündemde. Deniz Taksi uygulamasının dünyada örneği yok. Geliştirdiğimiz mobil aplikasyon yüzde 100 yerli.

■ 17 bin takside, minibüslerde ve otobüslerde varız. Otobüslerde devreye aldığımız teknolojilerle, vatandaşların güvenli yolculuğu için bir kara kutu sistemiyle yolculuğun seyrini ve şoför davranışlarını analiz ediyoruz.

■ “İstanbul Senin” lansmanında Başkan’ımızın da açıkladığı üzere devreye aldığımız Otobüsüm Nerede uygulamasıyla İstanbul halkı ve kenti ziyarete gelen misafirler, kare kod üzerinden en yakın otobüsün kaç dakika içerisinde geleceğini, ilgili güzergahta hangi sıklıkla ve hangi aracın geçtiği gibi bilgilere ulaşabiliyor.

■ Aktif ve akıllı bir kavşak yönetimi sürdürüyoruz. Kavşak kontrol cihazı yatırımları dövize bağlı ancak mevcut kameralarla ve yapay zekayla bu ihtiyacı karşılarsak ciddi bir yatırım maliyetinden kurtaracağız şehirlerimizi. 10’da 1 maliyetle tüm trafiği etkin yönetmekten bahsediyoruz.

■ SPOR İSTANBUL birimimizin faaliyetlerinde temiz suya ulaşımı rahat hale getirmek, plastik emisyonunu azaltmak üzere Hamidiye Su’yla ortak çalışarak karbon ayak izini sıfırlama yönünde önemli bir adım attık.

■ İyi bir gelecek için plastiğe savaş açtık ama cam ve pil gibi atıkları da geri dönüştürülebilir bir hale getirelim dedik. Bir geri dönüşüm otomatı üzerinde çalıştık. Yapay zekayla ürünün cam veya plastik olduğunu algılayarak ayrıştırıyor ve İSTAÇ ofislerinde bunları geri kazanıyoruz. İstanbul halkını bu kazanıma teşvik etmek için de bu otomatları kullananlara İstanbulkart üzerinden belirli tutarlarda yüklemeler yapıyoruz.

■ Sıfır enerjili dokunmatik yaya butonu ürettik. Bunları Malta’ya ve Fas’a da verdik.

■ Güvenli bir İstanbul için İstanbul halkının ve misafirlerin kendini emniyetli bir ortamda hissetmeleri için park ve bahçelerde “güvenli direk” uygulamasını devreye aldık. Acil durumlarda bildirim imkanı, 360 derece dönen kameralar ve caydırıcı ışık uygulamasıyla olası tehlikeleri en aza indirme gayesi taşıyoruz. Engelli vatandaşların da araçlarını şarj edebilecekleri engelli üniteleri yerleştirdik. Hırvatistan’ın Split Belediyesi’nden de bu direkler için siparişler aldık. Burada da güneş enerjisiyle çalışan yeşil bir teknoloji söz konusu. Yani 1 taşla 3 kuş vuran bir entegrasyondan bahsediyoruz.

■ İBB Genel Sekreterliği ve Kültür Daire Başkanlığı öncülüğünde bir kitap otomatı yaptık. Bu uygulama da şu anda dünyada tek. Otomatta bir tarafta kitaplar, bir tarafta iade butonları var. İstanbulkartınızla istediğiniz kitabı cüzi bir fiyata kiralıyorsunuz, daha sonra iade ettiğinizde kiralarken ödediğiniz paranın bir kısmını yeniden kartınıza alıyorsunuz. Varna Belediyesi’nden ziyaret için gelen misafirlerimiz uygulamayı görünce sipariş verdi.

■ İstanbul’u neşeli de bir hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde eğlenceli yeni projeler açıklayacağız. Mesela ilk örneklerden biri çocuklar için geliştirdiğimiz Hikayematik projesi. Metrolarda çocuklarımız yolculuk sırasında geri dönüştürülebilir kağıttan bastırdığımız 3-5 dakikalık okuma süresi olan hikayeleri alıp okuyabilecekler. Daha uzun hikayeler için de bir mobil uygulama geliştirdik.