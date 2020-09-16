İşbir Holding, GES 2020 projesi ile yılda 135 bin ağacı kesilmekten kurtaracak

16 Eylül 2020

Son yıllarda hızla artan güneş enerjisi yatırımları kapsamında harekete geçen İşbir Holding, bünyesine bağlı İşbir Sentetik ile Güneş Enerji Sistemi (GES) 2020 projesini hayata geçirdiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, ‘Temiz Çevre Sürdürülebilir Gelecek’ mottosu ile yolan çıkan şirket, Balıkesir’de bulunan iki ayrı fabrikada projenin birinci etabını tamamladı.

Fabrika üzerinde bulunan 9,7 megawatt kurulu güç ile Türkiye’nin ikinci en büyük çatı üstü durumundaki yatırım, yılda 135 bin 381 adet ağaç kesimini ve 4 milyob 353 bin 860 kilo karbondioksit salınımını engelleyecek. Geleceğin dilini konuşan bu proje ile yılda 12 milyon 500 bin kilowatt enerji üretimi yapılması planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak yatırım ile şirket, toplam enerji tüketiminin yüzde 30-35’ini karşılamış olacak.

2,5 milyon dolar makine yatırımı yapıldı

Türkiye’de GES sistemleri alanındaki enerji azlığına dikkat çeken İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, aynı zamanda, Türkiye’de çok fazla enerji tüketiminin söz konusu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre çok şanslı olduğu belirten Gültepe, "Baktığımızda, 110 gün gibi oldukça yüksek güneşli gün sayısına sahibiz. Bu imkanlarımızı, üretim anlamında en iyi şekilde kullanmalıyız. Biz de bu amaçla gerçekleştirdiğimiz projede, güneş enerjisi sistemi ile elektrik elde etmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, üretim kapasitemizi arttırmak için sisteme 2,5 milyon dolar makine yatırımı yaptık. Toplamda, yapmış olduğumuz 10 milyon dolarlık yatırım ile tüm dünyanın durduğu dönemde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız ise hem Türkiye’deki enerji açığını kapatmak hem temiz enerji üretimine destek olarak ekolojiye olan sorumluluğumuzu yerine getirmek. Bu kapsamda, gerçekleştirdiğimiz projemizin birinci etabını tamamladık. İkinci etabı ise 2 ay içerisinde tamamlanmış olacak.” diye konuştu.