İşbir Sentetik, Hintli ortaklarının hisselerini satın aldı

İşbir Holding iştiraki İşbir Sentetik, yatırımlarını yurtdışına taşımak için harekete geçti. Bu kapsamda 2017 yılında Hindistan'da yüzde 50 Türk-yüzde 50 Hint "ortak girişim" modeliyle kurulan İşbir Mewar’ın tüm hisselerini satın aldı. Hisselerin satın alımıyla birlikte İşbir Mewar, ekim ayından itibaren yüzde 100 Türk sermayeli olarak faaliyet göstermeye başladı.

İşbir Holding'ten yapılan açıklamaya göre İşbir Mewar, 10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasında yaklaşık 600 kişilik istihdam gücü ve modern makine parkı ile endüstriyel ambalaj üretimi yapıyor. 2018 yılından itibaren kalite ve yönetim sistemlerini uluslararası sertifikasyonlarla da belgelendiren firma, üretimini gerçekleştirdiği endüstriyel ambalajları Avrupa, Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kimya, gıda, ilaç endüstrilerindeki müşterilerine ulaştırıyor. Gerçekleşen yatırım ile üretim kapasitesinde yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştiren İşbir Sentetik, 2021 yılında Hindistan’da toplamda yüzde 10’luk bir büyüme hedefliyor.

"Sırada bu yatırımı büyütmek var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, "Bu satın alım, Türkiye’nin bir değeri olan İşbir Holding’i dünyayla buluşturuyor olsa da, ülkemizin bayrağını dünyanın farklı noktalarında dalgalandırabilmemiz açısından da oldukça kıymetli. Bu, İşbir için bir başlangıç, yapacağımız daha büyük işler için bir gösterge olacak. Emeği geçen herkese ve tüm çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İşbir Mewar'ın satın alınması ile sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Şimdi ise sırada bu yatırımı büyütmek ve İşbir'i dünyada çok daha iyi konumlara çıkarma hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.