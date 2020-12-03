İşbir Sentetik'ten 1 milyon TL'lik maske yatırımı

İşbir Mask yatırımı kapsamında 2020 yılı Ekim ayı itibarıyla makse üretimine başlayan İşbir Sentetik, makselerin yüzde 20'sini çalışanlarının kullanımına sunuyor.

İşbir Sentetik'ten yapılan açıklamaya göre, güvenli üretim çerçevesinde ve hijyen koşullarına uygun olarak üretilen makseler, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere pek çok sertifikaya da sahip. Ayda 2 bin adet olarak üretilen maskeler, aynı zamanda yüzde 99 oranında koruma sağlıyor. 3 kat özelliğinin yanı sıra Melt Blown kumaş filtresi sayesinde de havadaki damlacıklar yoluyla bulaşan virüslerin solunması engelleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, tüketici sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Merdiven altı maske üretiminin tüketici sağlığını tehlikeye attığını belirten Gültepe, "Biz de, bu anlamda dokuma sanayisinde yıllara dayanan bilgi birikimimizi hızlı bir şekilde hayata geçirme gerekliliği hissettik. Bu nedenle, yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırımla hijyenik maske üretimimize başladık. Başta, çalışanlarımızın sağlığı için devreye soktuğumuz maske üretimimizi tüketici nezdinde gelen yoğun talepler doğrultusunda o tarafa taşıdık. Üretimine başladığımız maskelerin, İşbir Online aracılığıyla e-ticaret siteleri üzerinden satışı yapılıyor. Bununla birlikte İşbir’in son tüketiciyle buluşan markası İşbir Yatak Uyku Merkezlerinde de maskelerimizin satışına başlandı.” diye konuştu.

"Tüketicilerimiz güvenle kullanabilir"

Maskelerin gerekli testlerden geçerek sertifikalandırıldığına dikkat çeken Gültepe, “Tip II’ye tam uygunluk belgesine sahip olan maskelerimiz, kalitesiyle ve kullanım ergonomisiyle ön plana çıkıyor. Yıllardır tüketicilerimize sağlıklı uykular sunan İşbir Yatak Uyku Merkezlerimiz artık sağlığın merkezi haline geliyor. Tüm tüketicilerimiz, üstünde İşbir imzasını ve güvencesini taşıyan maskelerimizi gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Ayrıca maskelerimiz, Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi’ne de kayıtlı. Bu konuda hassasiyeti olan tüketicilerimiz barkod numarası ile kolaylıkla sorgulama yapabilirler.” şeklinde konuştu.