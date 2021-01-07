İşbir Sünger'den Çankırı'ya 2,5 milyon TL'lik fabrika yatırımı

İşbir Holding, bunyesindeki iştiraklerle 2021 yılı yatırım hedeflerine yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda holdingin bağlı ortaklarından İşbir Sünger, üretim tesisini 2,5 milyon TL’lik yatırım planıyla büyütmeye hazırlanıyor.

Aralık ayı itibarıyla harekete geçen firma, Çankırı’daki paket yay fabrikası için çalışmalara başladı. Mart 2021'de Korgun Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçmesi planlanan fabrikanın bölge halkı için önemli bir istihdam alanı olması bekleniyor.

Çankırı’da yapılacak yatırımı değerlendiren İşbir Holding CEO'su Metin Gültepe, “Bu kapsamda, İşbir Yatak Genel Müdürümüz Ahmet Tokeri, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü M. Oral Taşçı ve Korgun OSB yetkilileri ile görüştü. Görüşmede, Korgun’a yapılacak yatırımla ilgili valimize gerekli bilgiler verildi, fikir alışverişinde bulunuldu." dedi.

Fabrika işaatına başlandı

Aralık ayı itibarıyla fabrika inşaatına başlandığını söyleyen Gültepe, bin 200 metrekaresi kapalı alan olmak üzere, 4 bin 217 metrekare alanda yıllık 50 bin adet/yatak üretim kapasiteli 'Paket Yay Üretim Tesisi' için sanayi parseli tahsis işleminin tamamlandığını bildirdi.

Fabrikanın 2021 yılı Mart ayında bitmesinin planlandığını aktaran Gültepe, "2020 yılındaki yükselişimizin devamı olan bu yatırım, 2021 yılı için ciromuzda hedeflediğimiz yüzde 50’lik büyümeye ulaşmamız için önemli bir kaldıraç görevi görecek. Sektör için ise hem bir hammadde sağlayıcısı ve önemli bir hammadde kârı oluşturacak. Bölge halkını kalkındırmak adına bir istihdam fırsatı yaratacak yatırım, aynı zamanda Türk ekonomisini iyileştirmek adına da önemli bir adım olacak. Bunun yanı sıra, yatırım planlarımızda lojistik olarak önemli bir yer tutan OSB’leri de önümüzdeki dönemlerde her anlamda değerlendirmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.