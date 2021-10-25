İşbir Yatak, ABD’li markanın lisanslı üreticisi oldu

İnovatif ve çevreci kimliğiyle öne çıkan Türk yatak markası İşbir Yatak, ABD’nin en iyi yatak markalarından biri olan Spring Air International’ın Türkiye, Bulgaristan ve Macaristan’daki lisanslı üreticisi olmak için anlaşma imzaladı. Anlaşma ile pazara güçlü bir giriş yapan marka, bölgede önemli üretici konumunda yer alacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Marka olarak ilk günden beri tüketicilerimizi doğru yatak ve sağlıklı uykuyla buluşturma misyonuyla çalışıyoruz. Bu noktada tıpkı bizim gibi düşünen ve yıllardır kitlelerin zihninde bizimle aynı izleri bırakan Spring Air International markasıyla bir anlaşma yaptık. İşbir Yatak ve Spring Air’ın hem kurum kültürü hem de şirket DNA’ları birbiriyle oldukça uyuşuyor. Bu benzerlik, yapacağımız çalışmaların artan bir verimle devam edeceğini bizlere gösteriyor. İmzaladığımız bu lisans anlaşması ile vatandaşlarımızın yanı sıra yakın coğrafyamızdaki tüm tüketicilerimize daha geniş bir ürün gamıyla hitap edeceğiz.” diye konuştu.