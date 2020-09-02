İşbir Yatak, yıl sonuna kadar yüzde 50 büyümeyi hedefliyor

02 Eylül 2020

Sünger yatak kullanımındaki artışın oldukça önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, Orta Avrupa ülkelerinde sünger yatak üretiminin ortalama yüzde 75 civarında olduğunu söyledi.

Paket yaylı yatak kullanımı yoğun olan Batı Avrupa ülkelerinde özellikle e-ticaretin gelişmesine paralel olarak sünger katmanlı yatakların kullanımlarının arttığına işaret eden Gültepe, Türkiye’de ise toplam yatak üretiminin yüzde 15’ini sünger yataklar oluşturduğunu açıkladı. Bu oranın Türkiye'de özellikle son yıllarda kararlı artışını sürdürdüğüne işaret eden Gültep, İşbir Yatak olarak kendilerinin de yurtiçinin yanı sıra dünyanın trendi haline gelmekte olan viskoelastik sünger yatakların üretimini artırmaya yönelik çalışmalar ve yenilikler yaptıklarını aktardı. Bu kapsamda özellikle pandemi döneminde günlük üretim kapasitelerini yüzde 50 artırdıkları bilgisini veren Gültepe, şunları kaydetti:

"Ciro olarak yüzde 20’lik bir büyümeye ulaştık, hedefimiz yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 50’ye ulaştırmak. Bunu sadece Türkiye pazarıyla düşünemeyiz elbette. Önemli destinasyonlar olan Almanya, Fransa, İtalya ve Rusya ihracatta hedef ülkelerimiz arasında yer alıyor. Bunun yanında, yenilik anlamında yapmış olduğumuz yeni makine parkı yatırımımız bulunuyor. Bu yatırımın bir parçası olan ViscoStar Aqua Fixing Teknolojisi sayesinde hem ekolojiye saygılı üretim yapıyoruz hem de viskoelastik sünger malzemeye sahip olan ViscoStar grubu yataklarımızın niteliğini ve konforunu artırıyoruz."

Hijyen konusunda da oldukça hassas olunan bir dönemden geçildiğini belirten Metin Gültepe, bu bağlamda geliştirdikleri başka bir teknolojilerinin olduğunu açıkladı. Yakın dönemde Ar-Ge merkezlerinde geliştirdikleri ‘Safe Sleep Tunnel (SST) Hijyen Tüneli’ teknolojisini hayata geçirdiklerini söyleyen Gültepe, "Bu tünel teknolojisi sayesinde yataklarımız, UVC ışınları ile daha hijyenik hale geliyor ve tamamen el değmeden paketleniyor. Bu teknolojinin verimi konusunda bağımsız laboratuvarlardan başarılı sonuçlar elde edilmiş durumda.” dedi.

"E-ticaret, sünger yatak talebini artırıyor"

Son yıllarda yapılan araştırmaların yatak sektöründeki ‘herkese uyan tek beden yaklaşımı’nın azalmaya başladığını ortaya koyduğunu dile getiren Metin Gültepe, Tüketicilerin de artık yatak satın alırken geniş bir ürün yelpazesi talep etmeye başladığını aktardı.

Kullanıcıların fiyattan öte dayanıklılık, kalite ve yatağın bedene uyumluluğu arayışlarına girdiğini belirten Gültepe, aynı zamanda ürünün sertifikasına ve ekolojik olarak sürdürülebilirliğine de artan bir ilgi gösterdiğini vurguladı.

Gültepe, şu açıklamayı yaptı: “Yapılan araştırmalar yaygınlaştıkça gerek bağışıklık sistemine desteği gerekse fizyolojik ve zihinsel aktivitelere olan olumlu etkileri uykunun hayatımızdaki önemini her geçen gün artırıyor. Son yıllarda sağlıklı bir uyku için kaliteli yatak, uyku ürünleri ve yatak aksesuarları konusunda da artan bir ilgi var. Kaliteli uykuya olan arayışın ve bilincin artması da gerekli sertifikalara sahip olan üreticileri ön plana çıkarıyor. Aynı şekilde, yatak sektöründe de gelişme gösteren e-ticaret, bu kapsamda büyük küresel yatak pazarını da değiştiriyor. Son zamanlarda tüketiciler, yatak gibi büyük eşyaların internetten satın alınabilirliğine ve adreslerine teslim edilmesini talep ediyor. Bu da sünger yatağa olan talebi doğrudan etkiliyor.”

Dünyada yılda ortalama 230 milyon yatak üretiliyor

Küresel yatak pazarına dair değerlendirmelerde de bulunan Metin Gültepe, dünya yatak üretimi ve tüketiminde yaşanan artışın son 10 yıldır sürdüğüne dikkat çekti.

Yapılan araştırmalara göre her yıl dünya çapında yaklaşık 230 milyon yatak üretildiği bilgisini veren Gültepe, "Veriler de üretilen yatakların değerinin, 2009 tarihinden itibaren yüzde 58 oranında artış gösterdiğini ortaya koyuyor. 2020-2023 tarihleri arasında, bu oranların yaklaşık yüzde 3 oranında artması bekleniyor. Aynı zamanda, rakamlar dünya pazarında sünger yatakların da önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Konuyla ilgili uzmanlar, yatak sektörünün yıllar içerisindeki gelişimine bakarak sünger yatak pazarının yüzde 45’lere ulaştığını belirtiyor. Öte yandan yıllar içinde çoğu ülkede lateks yataklar pay kaybederken, sünger yatak kullanımı Almanya, Fransa, Brezilya ve İtalya’da pazarı domine etmiş durumda. Türkiye için önemli bir pazar konumunda olan Rusya’da ise sünger yatak kullanımı da yaylı ve lateks yatak kullanımına oranla artıyor." şeklinde konuştu.