İşbir Yatak'tan "Safe Sleep Tunnel-SST" teknolojisi

29 Temmuz 2020

Koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında faaliyetlerine devam eden İşbir Yatak, 10 milyon TL’lik yatırıma ulaşan Ar-Ge merkezinde ‘Safe Sleep Tunnel-SST’ teknolojisini geliştirdiğini duyurdu.

Balıkesir’de bulunan İşbir Sentetik Ar-Ge merkezinde Türk mühendileri tarafından geliştirilen tünel ile İşbir Yatak, ürünlerini UVC ışınlarından geçirerek hijyen seviyesini artırmayı planlıyor.

"Yataklar el değmeden paketleniyor"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İşbir Holding CEO'su Metin Gültepe, İşbir Yatak olarak COVID-19 salgınına karşı verilen mücadeleye katkı sağlamaya devam ettiklerini vurguladı. Türkiye’de koronavirüs vakalarının görülmesinin hemen ardından aldıkları birçok önlemi hayata geçirdiklerini söyleyen Gültepe, tüm aşamalarda en üst seviyeye çıkardıkları hijyen tedbirlerini yeni projelerle sürdürdüklerini aktardı. Tüm bu önlemleri hijyen unsuruyla destekleyerek tüketicilerin beklentilerine uygun çözümler sunduklarını kaydeden Gültepe, son olarak geliştirdikleri 'Safe Sleep Tunnel-SST' teknolojisi ile daha hijyenik ürünleri tüketiciyle buluşmasını sağladıklarını ifade etti. 'Safe Sleep Tunnel-SST' teknolojisinin İşbir Sentetik’in Balıkesir’deki Ar-Ge merkezinde uzun çalışmalar sonunda geliştirdiklerini anlatan Gültepe, "Güvenli Uyku Tüneli, üretim sürecinin son aşamasında yer alıyor. UVC ışınları sayesinde daha hijyenik hale gelen yataklar, tamamen el değmeden paketleniyor." dedi.

"Yatırım planlarımızı ertelemedik"

Pandemi döneminde birçok sektör gibi mobilya sektörünin de yaşanan daralmadan etkilendiğine dikkati çeken Metin Gültepe, "Ancak biz bu dönemde, 2020’nin ilk aylarında başlatmış olduğumuz yatırım planlarımızı ertelemedik. Aksine SST teknolojisi gibi ek yatırımlar ve projelerle tüketicilerimizin beklentilerine cevap verecek şekilde yatırımlarımızı genişlettik. Balıkesir’de bin 550 metrekarelik bir alana kurduğumuz Ar-Ge merkezimizde, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bursa Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi ile beraber hala çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda üretmiş olduğumuz teknolojilerin de, tüketici nezdinde de karşılık bulmasını umut ediyoruz.” diye konuştu.