ISC Lojistik yurtdışında şube açmayı hedefliyor

ISC Lojistik CEO’su Davud Gök, yeni lokasyonlarda yer edinebilmek, hızlı ve sorunsuz bir hizmet ağı oluşturabilmek için şu an insan kaynaklarına yatırım yapmaya odaklandıklarını vurguladı.

Taşımacılığın yanında yurt içinde ve dünyanın her noktasında depolama, ön ve son taşıma, liman, sigorta ve gümrükleme hizmetlerini kapsayan entegre, Multimodal Lojistik çözümler ürettiklerini belirten Gök, “ Türkiye'de İzmir, İstanbul, Ankara ve Mersin Şubelerimiz, dünyada ise etkin olarak çalıştığımız, 155 ülkede bulunan geniş acente ağımız ile hizmetlerimizi sorunsuz verebilmekteyiz”dedi.

Navlun fiyatları düşüşte

Navlun fiyatlarındaki gelişmeleri de değerlendiren Gök “ Pandemi döneminde navlun fiyatları çok yükselmişti, sektörümüz hareketli bir dönem geçirdi. Hükümetlerin ciddi para arzı yapması pandemi süreci sonrasında ciddi bir talebin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu nedenle aşırı bir yük yoğunluğu yaşadık ve ülkemiz de bu durumdan pozitif etkilendi.

Navlun bedellerinin Çin ile Amerika arasında 30 bin dolarlara yükseldiği dönemde biz çok rekabetçi bir duruma geldik. Şimdi navlun bedelleri eskiye döndü ve bin dolara kadar düştü, bizden daha uyguna taşıyorlar. Günümüzde ise merkez bankaları parayı kısma yoluna gidiyor ve dolarda talep daralması var, tüm ülkeler etkilendiği için bizler de etkileneceğiz.

İnanıyorum ki bu süreçte hem bilgi hem de maddi olarak kazançlarını şirketlerine harcayan, insan gücüne, teknolojiye yatırım yapan firmaların etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Bunu hem ithalat hem ihracat hem de lojistik firmaları çerçevesinde düşünüyorum. Dünya genelinde resesyon beklentisi var bu durum ülkemiz ihracatını ve ithalatını etkileyecektir.

Yük sayılarında azalmalar olacak” dedi. ISC Lojistik’in 2022 yılında 58 milyon lira ciro elde ettiğini söyleyen Gök, bunda navlun bedellerinde yaşanan yükselişin etkili olduğunu ifade ederek, “ Navlunların bugün ulaştığı seviyeden dolayı 2023’te ise cironun biraz düşeceğini söyleyebilirim.

Yük sayısı olarak çok kaybımız olmayacak ama bu durum cirolarımızı olumsuz etkileyecek. 15 bin dolar fatura kestiğimiz bir yere şu an 5 bin 500 dolar fatura kesiyoruz. Aynı iş aynı konteyner için. Resesyon beklentilerini izliyoruz" diye konuştu.