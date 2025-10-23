İşCep’e Global Finance’tan “Dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulaması” ödülü

Uluslararası finans dergisi Global Finance’ın Londra’da düzenlediği “En İyi Dijital Banka Ödülleri” töreninde, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ödülü aldı.

İşCep’in son iki yılda olduğu gibi bu yıl da “Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması” seçilmesinin, dijital dönüşüm stratejisinin uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü gösterdiğini belirten Lüle, “Bu ödül, dijitalleşme ve inovasyona dayalı dönüşüm yolculuğumuzun küresel ölçekte izlendiğinin önemli bir göstergesi” dedi.

15,5 milyon kullanıcıya hizmet veren İşCep’in artık yalnızca bir bankacılık kanalı değil, finans ve yaşam platformu haline geldiğini vurgulayan Lüle, “Süper uygulama stratejimizle İşCep’i 800’ü aşkın işlemin yapılabildiği, finans dışı hizmetlerle de müşterilerimizin günlük hayatını kolaylaştıran bir platforma dönüştürdük” ifadelerini kullandı.