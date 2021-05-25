İsdemir'de 'toplu iş sözleşmesi' anlaşmayla sonuçlandı

Türkiye'nin aynı anda uzun ve yassı çelik üretebilen tek ve en büyük entegre tesisi İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

İsdemir'den yapılan açıklamaya göre, Özçelik-İş Sendikası ile Aralık 2020'den bu yana yürütülen 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Tesiste saat ücretli çalışan 3 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci, dün gerçekleştirilen 8. oturumda anlaşmayla neticelendi.

Toplantıya İsdemir'i temsilen OYAK Genel Müdürü ve İsdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, OYAK İnsan Kaynakları Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu, İsdemir Yönetim Kurulu Üyesi Güliz Kaya ve İsdemir Genel Müdürü Mesut Keyfli, Özçelik-İş Sendikası'nı temsilen genel başkan Yunus Değirmenci, başkan yardımcıları Bayram Altun, Recep Akyel ve Ferhan Öner, genel sekreter Hicret Bozoklu, İskenderun şube başkanı Mehmet Güngör ve şube yöneticileri katıldı.