İsdemir'den işçi alımı! Saat ücretli alım için başvuru tarihi ve şartları belli oldu

54 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin aynı anda uzun ve yassı ürün üreten tek ve en büyük entegre tesisi olan İskenderum Demir Çelik A.Ş. (İsdemir), saat ücretli personel alımı yapacak.

İsdemir saat ücretli personel için başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı.

İsdemir saat ücretli işçi başvuru şartları ve yeri

Buna göre; adaylar 10-21 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün saat 08.00’den 16.00’ya kadar başvuru yapabilecek.

Başvurular İsdemir Cumhuriyet Kapı’dan giriş yaparak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Adayların kimlik belgeleri ile yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dâhil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak.

Fiziksel başvuru esnasında adaylara gönderilecek olan link üzerinden başvuru süreci online olarak devam edecek.

İsdemir saat ücretli işçi başvuru şartları neler?

Adaylarda; meslek liselerinin elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, alanlarından mezun olma şartı aranıyor.

Başvuru tarihi itibari ile 18-30 yaş aralığında olmaları (11.02.1994 ve sonrası, 9.02.2007 ve öncesi doğmuş olan) gereken adaylarda; tercihen askerlik görevini tamamlamış olma, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olma ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmama şartları da aranıyor.

Sınav ve değerlendirmelerin ardından başarılı adaylar arasından işe alımları gerçekleştirecek olan İsdemir, saat ücretli statüsünde yer alan tüm pozisyonlar için yıl boyunca işe alımlarını sürdürecek.