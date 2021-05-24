İşe alım markası Grafton, yeni yatırımla Türkiye pazarına girdi

Her sene 30 binden fazla geçici ve sürekli personel istihdamı sağlayan Gi Group, Grafton markası ile Türkiye’ye yeni yatırım kararı aldı. şirket, Türkiye’de çözüm ortağı olarak firmaların beyaz yaka profillerinde ihtiyaç duyduğu yeni mezundan orta kademeye kadarki uzman ve yönetici seviyesindeki yetenekleri bulmalarında yardımcı olacak.

İşe alım hizmeti, yetenek yönetimi ve insan kaynakları çözümleri sunan Gi Group'un şirketlerinden Grafton Recruitment, Avrupa'da 9 ülkede, 40 ofis ve 500'den fazla çalışanı ile güçlü bir networke bağlı olarak, her sene 30 binden fazla geçici ve sürekli personel istihdamı sağlıyor.

Geçmiş yıllarda 5 bin 500'den fazla adayı kalıcı rollere yerleştiren Grafton, çok uluslu büyük şirketlerden KOBİ'lere kadar geniş bir yelpazede hizmet vererek özellikle; insan kaynakları, satış ve pazarlama, mühendislik, üretim ve tedarik, inşaat, iş geliştirme gibi iş alanlarında yeni mezun, uzman ve orta düzey yönetici seviyesindeki profesyoneller ve bu pozisyonlarda yetenek ihtiyacı duyan firmalar için önemli bir açığı kapatmayı planlıyor.

Diğer büyükşehirlerde de ofis açmayı planlıyor

Türkiye’ye yapılan yeni yatırımlarını değerlendiren Gi Group Türkiye Ülke Müdürü David Riboni “COVID-19'un neden olduğu olumsuz etkiler sürmesine rağmen Gi Group Türkiye, 2021'in başında trendin tersine gitmeye ve Grafton markasını pazara sunmaya karar verdi. Grafton, profesyonel açık pozisyonlar için seçme ve yerleştirme pazarında global lider bir şirket olarak Türkiye pazarında da hizmet verecek. Gi Group markalarının Türkiye'deki değeri de bu anlamda zenginleşecek.” dedi.

Grafton'un işverenlere ve adaylara piyasadaki fırsatlar hakkında fikir vermesi ve işe alım sürecini mümkün olduğunca verimli ve uygun maliyetli hale getirmesi açısından Türkiye'deki yapılanmasında stratejik bir değer olacağına kesinlikle inandıklarını belirten Riboni, “Halihazırda İstanbul'da bulunan Grafton ekibimiz, İstanbul ofisinden Türkiye’nin her yerindeki uzman yetenek grupları ve endüstri sektörleri için özel işe alım çözümleri sağlıyor; yakında Türkiye'nin diğer büyükşehirlerinde de varlığımızı genişleteceğiz.” diye konuştu.

"Alımlarında yenilikçi teknikler uygulanıyor"

Grafton markasının Avrupa’da sürdürülebilir bir başarıya ulaştığını ve güçlü bir itibara sahip olduğunu belirten Grafton’dan Sorumlu Kıdemli İş Direktörü Berat Demirel ise, “Grafton ruhunu somutlaştıracak son derece yetenekli bir ekip oluşturduk. Grafton Türkiye ekibimiz, müşterilerimizin kurumsal hedeflerini anlama ve müşterimizin başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikteki adayları bulmak için yenilikçi teknikler uygulama konusunda uzmanlaşmış durumda. Ekibimiz; kritik ve doldurulması zor profesyonel açık pozisyonların zamanında ve bütçeye göre doldurulmasını sağlamak için tüm pazar bilgileri ve global iç görülerinden faydalanacak.” şeklinde konuştu.