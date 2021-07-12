Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul Tema Park, eğlence severlerle yeniden buluştu. Ziyaretçiler, 9 aylık aranın ardından 10 Temmuz Cumartesi kapılarını tekrar açan İsfanbul Tema Park’ın toplam 120 bin metrekarelik alan içerisinde bulunan 30’a yakın eğlence ünitesinin tadını çıkardı. Aile boyu eğlence deneyimi sunmayı hedefleyen İsfanbul Tema Park’ta 3 saniyede tam 100 km hıza çıkan dünyanın en iyi 4’üncü Roller Coaster’ı “Nefeskesen”, 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana konumlandırılan, İstanbul’un Fethi’ni insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası” ilgi odağı oldu. Ayrıca 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, “Viking” ve efsanevi “King Kong” da en çok ilgi gören ünitelerin arasında yer aldı.

“Güvenli Turizm Sertifikası’nı alan ilk tema park olduk”

İsfanbul Tema Park’ın içerisinde bulunan ve her yaş kitlesinin damak zevkine uygun olarak hizmet veren cafe ve restoranların da açık olduğunu dile getiren İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “Karantina sürecinin ardından aldığımız önlemlerle birlikte açık havada güvenli bir eğlence ortamı sunuyoruz. Hijyen anlamında uluslararası standartlara sahip tedbirlerimiz sayesinde misafirlerimiz Tema Park’ta güvenle ve gönüllerince eğlenmeye devam edecekler. Öte yandan pandemi süresince uygulanacak COVID-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında tüm koşulları yerine getirdiğimiz için Güvenli Turizm Sertifikası’nı alan ilk tema park olduk. Bu kapsamda ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli kontrol ediyoruz. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte ediliyor” dedi.

İstanbul’un eğlence turizmindeki payı artacak

Tankut Tonger, İsfanbul Tema Park’ın normal şartlarda günlük 10 bin misafiri ağırlayabilecek kapasitede olduğunu, ancak ünitelerin sosyal mesafe kuralları kapsamında maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterdiği bilgisini verdi. İstanbul’un eğlence turizmindeki payını artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandıran Tonger, şöyle devam etti: “Dünyanın en büyük üstü açık Hop-on Hop-off turizm operatörü ile anlaşma yaptık ve tur kapsamında İsfanbul Tema Park bilet satışlarının yapılmasını sağladık. Booking.com, Viator, GetYourGuide, Expedia, Tiqets, Klook gibi en büyük küresel online seyahat acenteleri ile birlikte diğer bölgesel acentelerle de anlaşmalar yaparak, yabancı misafirlerin İsfanbul Tema Park biletlerini henüz İstanbul’a gelmeden satın almalarını sağladık. En uygun fiyatla sınırsız eğlenceyi İstanbullular başta olmak üzere tüm misafirlere sunmak için çalışıyoruz.”