İSG, özel yolcu hizmetleri operasyonlarını Plaza Premium'a devrediyor

Malaysia Airports Holdings Berhad Grubu’nun tamamına sahip olduğu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı; terminaldeki lounge alanlarının işletmesini, hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil tüm premium hizmetleri 1 Ocak 2021 itibarıyla Plaza Premium'a devredecek. Hizmet devri sonrası Plaza Premium Group, yeni yılda bir dizi iyileştirmenin yanı sıra hizmet ve tesislere de yatırımlar yapacak.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Plaza Premium Group şu anda Asya Pasifik, Ortadoğu ve Amerika'da 49 uluslararası havalimanında yılda 20 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor ve İstanbul Sabiha Gökçen'de halihazırda mevcut olan iki salona ek olarak dış hatlar terminalinde yeni bir salon daha açacak.

Halen faaliyet gösteren ve toplam 418 metrekare büyüklüğe sahip olan mevcut 2 lounge alanında aynı anda 100’den fazla misafir ağırlanabiliyor. Lounge alanları, iç hatlar arındırılmış bölgede 206 numaralı kapı ve dış hatlar arındırılmış bölge 203 numaralı kapının olduğu bölgelerde yer alıyor. Her iki salonda; oturma, çalışma ve yemek alanı bulunuyor. 2019'da 35,6 milyon yolcu sayısı ile İstanbul'un en yoğun ikinci havalimanı olan İSG, 2009'dan 2015'e kadar art arda 7 yıl boyunca Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı seçildi. Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yıl küresel salgına rağmen Avrupa'nın en yoğun beş havalimanı arasında yer alıyor.

"Yüksek hizmet standartlarını İSG'ye de getireceklerinden eminiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malaysia Airports Group CEO'su Dato 'Mohd Shukrie Mohd Salleh, "Plaza Premium Group ile ortaklığımız, Malezya'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda ilk salonlarını açtıkları 1998 yılına kadar uzanıyor ve bu ortaklık bizi tüm dünyada havalimanı konukseverlik hizmetlerinde lider hale getirdi. Aynı yüksek hizmet standartlarını İSG'ye getireceklerinden de eminiz. Plaza Premium Group'un Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki varlığı, tüm havalimanlarımızda birinci sınıf hizmet kültürü ve konukseverliğin uygulanmasını sağlama konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır.” dedi.

Plaza Premium Group'un Kurucusu ve CEO'su Song Hoi-see ise, "Skytrax ödüllü havalimanı hizmetlerimizi Türkiye'de ve bölgenin önemli havalimanı merkezlerinden biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda genişletmekten heyecan duyuyoruz. Bu stratejik genişleme, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim için önemli bir kilometre taşıdır. Umarız bu adım, dünyadaki seyahat eden yolcularla bağımızı güçlendirmeye devam ederken, küresel seyahatide yeniden canlandırmanın bir başlangıcı olur.” diye konuştu.