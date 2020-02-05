'Isı pompalarına ilgi artıyor'

05 Şubat 2020

Isı pompası ürünleri, yenilenebilir enerji kullanılarak, ısıtma-soğutma-sıcak su elde etmek için en verimli sistemler arasında sanayi tesisleri başta olmak üzere, turizm işletmeleri, Avm’ler ve konutlar ısı pompasına yoğun talep gösteriyor. Kısaca, ısı pompaları, doğalgaz ithalatının bağımlılığından kurtulmak ve cari açığı azaltmak için, yenilenebilir bir ısıtma ve soğutma teknolojisidir. Bu nedenledir ki, Avrupa ülkeleri ve Amerika’da yüzde 60’ın üzerinde yaygın olarak ısı pompası kullanılıyor.



Isı pompaları, yüzde 70 oranında verimlidir



Isıtma-soğutma elde etmek için kullanılan, ekonomik ve verimli sistemin ısı pompası olduğunu ifade eden Canovate Enerji Sistemleri Genel Müdürü Rıfat Kayapınar, Yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havadaki mevcut ısıyı değerlendirerek çalışan ısı pompaları, standart iklimlendirme cihazlarından %70 oranına kadar ulaşan daha az bir maliyetle, ısıtma-soğutma ve sıcak su ihtiyacını karşıladığına işaret etti.