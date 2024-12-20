Isı pompası üretimi yatırımına hazırlanıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

İklimlendirme sektörü­nün önde gelen marka­larından olan DemirDö­küm, 1954 yılında İstanbul’da başlayan üretim faaliyetinde bu yıl 70. yılını kutluyor. Tür­kiye’de ısı pompası üretimi yapmadıklarını ileten Demir­Döküm CEO’su Alper Avdel, şu an ısı pompası pazarının 30 bin civarında olduğuna ve pa­zarın biraz daha olgunlaşma­sıyla üretimini Bozüyük fab­rikalarında gerçekleştirme planlarının olduğunu söyledi.

Bu yatırımı faz faz hayata ge­çireceklerini bildiren Avdel, şu an yatırım proje aşamasın­da olduğunu kaydetti. Yeni dö­nemde hedeflerine ulaşmak için yeni yatırımlar planla­dıklarını ve değişim ve atılım hamlelerinin yeni ürün alan­larından geleceğini belirten Avdel “2025 DemirDöküm’ün yenilenme yılı olacak.

70 yıl­lık köklü mirasımızla sadece Türkiye’de değil, 40’a yakın ülkede ısıtma pazarda öncülü­ğümüzü uzun yıllar devam et­tirebilmek için baştan aşağıya yenileniyoruz. Yeni başarılara imza atmak için güçlü bir yatı­rım yaparak, daha motive bir şekilde 2025’e giriyoruz. Ye­ni logomuz, yeni showroomla­rımız ve yeni ürün gamımızla asırlık hedeflerimize yürüye­ceğiz” dedi.

40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz

Bugün 270 bin metrekare açık, 64 bin metrekare kapalı alana yayılan Bozüyük Fabri­kası’nda devam ettiklerini bil­diren Avdel, yeni dönemdeki hedeflerini paylaştı.

DemirDöküm’ün Türki­ye’de 2 binden fazla satış nok­tası ile 40’dan fazla ülkede milyonlarca evde ve ofiste iz bıraktıklarını kaydeden Av­del, ilk döküm radyatör, ka­zan, şofben, kombi ve yoğuş­malı kombi üretimi gibi sek­törümüzde birçok yeniliğe imza attıklarını iletti. 2007’de Vaillant Group’un bünyesine katıldıklarına değinen Avdel, bugün, çevre dostu ve sürdü­rülebilir çözümlerle dünya ge­nelinde tanınan bir marka ola­rak ilerlemeye devam ettikle­rini bildirdi.

Ar-Ge’ye cirosunun yüzde 2’sini ayırıyor

Tüketicinin değişen ihti­yaçlarına cevap veren ürünle­ri geliştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarına her yıl cirolarının yüzde 2’si­ni ayırdıklarına dikkat çeken Avdel, “Ar-Ge çalışmalarımı­za ayırdığımız bütçe sayesin­de enerji verimliliği yüksek, çevre dostu teknolojileri ha­yata geçirerek geleceğin ısıt­ma sistemlerini tüketicilerin kullanımına sunuyoruz. De­mirDöküm olarak, çevreye duyarlı bir üretim anlayışını benimsiyoruz. Karbon ayak izini azaltmayı ve geri dönü­şümle atık yönetimi süreçle­rini iyileştirmeyi öncelikle­rimiz arasında görüyoruz.

Bu doğrultuda sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya kararlı­lıkla devam ediyoruz” diye ko­nuştu. Endüstri 4.0 çerçeve­sinde dijitalleşme çalışmala­rını her alanda tamamlayarak yeni üretim teknolojilerini süreçlerine entegre ettikleri­ni bildiren Avdel, üretimden satış sonrasına kadar her aşa­mada verimliliği artıran pro­jeler geliştirdiklerini açıkladı.

Bu yatırımlarla sürdürülebi­lirlik hedeflerini daha yoğun bir şekilde gerçekleştirecek­lerini hem çevresel hem de ekonomik katkılar sunmaya devam edeceklerini vurgu­layan Avdel, “DemirDöküm, 100. yılına giderken; önümüz­deki 30 yılda da geleceğin ik­limlendirme çözümlerini şe­killendirmeye devam edecek, sektördeki öncü konumunu pekiştirecek” dedi.

“2025 köklü bir yenilenme yılı olacak”

2025’in yenilenme yılı ola­rak belirlediklerini belirten Avdel, “Yeni hedefler ve her alanda yeniliklerle 2025’i da­ha motive bir şekilde hazırla­nıyoruz. DemirDöküm, bu sü­reçte köklü bir dönüşüm geçi­recek. Yenilenme sürecimizin ilk adımı yeni logomuzu de­ğiştirdik. Yeni logomuz 70 yıl­lık köklü mirasını ve yenilik­çi vizyonunu yansıtıyor. Tü­keticilerimizin ürünlerimizi deneyimleme fırsatı buldu­ğu showroomlarımızı baştan aşağı yenileyerek daha mo­dern ve fonksiyonel bir hale getiriyoruz. Ocak ayında satı­şa sunacağımız nitromiX io­ni kombi ve ısı pompası ürün grubunun yeni üyesi MaxiA­ir R32 ile sektördeki öncülü­ğümüzü pekiştireceğiz. 2025, sadece yeni bir yıl değil, şirke­timiz için köklü bir yenilenme yılı olacak” şeklinde konuştu.

İhracat rotasına iki yeni ülke ekledi, 100 milyon dolar hedefliyor

Yılın 11 ayını değerlendirirken, pazar dinamikleri ve şirketin performansıyla ilgili bilgi veren Alper Avdel, “Kombi yenileme süreci, büyükşehirlerdeki değişim pazarı ve yeni doğal gaz kullanımına başlayan ilçeler satışlarda pazarın itici gücü oldu.

İhracat tarafında ise büyük bir ivme kazandık. Bu yıl ihracatımızı yüzde 10 artırarak, Mısır ve Kırgızistan gibi yeni pazarlara giriş yaptık. Özellikle Almanya, Slovakya, Moldova ve İtalya’ya gerçekleştirdiğimiz ihracatla, güçlü bir performans sergiledik. Hedefimiz ise yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat gelirine ulaşmak” dedi.