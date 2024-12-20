Isı pompası üretimi yatırımına hazırlanıyor
Bu yıl 70’inci yılını kutlayan DemirDöküm, asırlık hedeflerine yeni yatırımlar planlıyor. Son dönemde tüm dünyada öne çıkan ısı pompası üretimine yönelik planlarının olduğunu kaydeden DemirDöküm CEO’su Avdel “İç pazar büyüklüğü şu an 30 bin civarında. Türkiye’de Bozüyük fabrikamızda üretimi faz faz hayata geçireceğiz. Şu an proje aşamasında” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından olan DemirDöküm, 1954 yılında İstanbul’da başlayan üretim faaliyetinde bu yıl 70. yılını kutluyor. Türkiye’de ısı pompası üretimi yapmadıklarını ileten DemirDöküm CEO’su Alper Avdel, şu an ısı pompası pazarının 30 bin civarında olduğuna ve pazarın biraz daha olgunlaşmasıyla üretimini Bozüyük fabrikalarında gerçekleştirme planlarının olduğunu söyledi.
Bu yatırımı faz faz hayata geçireceklerini bildiren Avdel, şu an yatırım proje aşamasında olduğunu kaydetti. Yeni dönemde hedeflerine ulaşmak için yeni yatırımlar planladıklarını ve değişim ve atılım hamlelerinin yeni ürün alanlarından geleceğini belirten Avdel “2025 DemirDöküm’ün yenilenme yılı olacak.
70 yıllık köklü mirasımızla sadece Türkiye’de değil, 40’a yakın ülkede ısıtma pazarda öncülüğümüzü uzun yıllar devam ettirebilmek için baştan aşağıya yenileniyoruz. Yeni başarılara imza atmak için güçlü bir yatırım yaparak, daha motive bir şekilde 2025’e giriyoruz. Yeni logomuz, yeni showroomlarımız ve yeni ürün gamımızla asırlık hedeflerimize yürüyeceğiz” dedi.
40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz
Bugün 270 bin metrekare açık, 64 bin metrekare kapalı alana yayılan Bozüyük Fabrikası’nda devam ettiklerini bildiren Avdel, yeni dönemdeki hedeflerini paylaştı.
DemirDöküm’ün Türkiye’de 2 binden fazla satış noktası ile 40’dan fazla ülkede milyonlarca evde ve ofiste iz bıraktıklarını kaydeden Avdel, ilk döküm radyatör, kazan, şofben, kombi ve yoğuşmalı kombi üretimi gibi sektörümüzde birçok yeniliğe imza attıklarını iletti. 2007’de Vaillant Group’un bünyesine katıldıklarına değinen Avdel, bugün, çevre dostu ve sürdürülebilir çözümlerle dünya genelinde tanınan bir marka olarak ilerlemeye devam ettiklerini bildirdi.
Ar-Ge’ye cirosunun yüzde 2’sini ayırıyor
Tüketicinin değişen ihtiyaçlarına cevap veren ürünleri geliştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarına her yıl cirolarının yüzde 2’sini ayırdıklarına dikkat çeken Avdel, “Ar-Ge çalışmalarımıza ayırdığımız bütçe sayesinde enerji verimliliği yüksek, çevre dostu teknolojileri hayata geçirerek geleceğin ısıtma sistemlerini tüketicilerin kullanımına sunuyoruz. DemirDöküm olarak, çevreye duyarlı bir üretim anlayışını benimsiyoruz. Karbon ayak izini azaltmayı ve geri dönüşümle atık yönetimi süreçlerini iyileştirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz.
Bu doğrultuda sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu. Endüstri 4.0 çerçevesinde dijitalleşme çalışmalarını her alanda tamamlayarak yeni üretim teknolojilerini süreçlerine entegre ettiklerini bildiren Avdel, üretimden satış sonrasına kadar her aşamada verimliliği artıran projeler geliştirdiklerini açıkladı.
Bu yatırımlarla sürdürülebilirlik hedeflerini daha yoğun bir şekilde gerçekleştireceklerini hem çevresel hem de ekonomik katkılar sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Avdel, “DemirDöküm, 100. yılına giderken; önümüzdeki 30 yılda da geleceğin iklimlendirme çözümlerini şekillendirmeye devam edecek, sektördeki öncü konumunu pekiştirecek” dedi.
“2025 köklü bir yenilenme yılı olacak”
2025’in yenilenme yılı olarak belirlediklerini belirten Avdel, “Yeni hedefler ve her alanda yeniliklerle 2025’i daha motive bir şekilde hazırlanıyoruz. DemirDöküm, bu süreçte köklü bir dönüşüm geçirecek. Yenilenme sürecimizin ilk adımı yeni logomuzu değiştirdik. Yeni logomuz 70 yıllık köklü mirasını ve yenilikçi vizyonunu yansıtıyor. Tüketicilerimizin ürünlerimizi deneyimleme fırsatı bulduğu showroomlarımızı baştan aşağı yenileyerek daha modern ve fonksiyonel bir hale getiriyoruz. Ocak ayında satışa sunacağımız nitromiX ioni kombi ve ısı pompası ürün grubunun yeni üyesi MaxiAir R32 ile sektördeki öncülüğümüzü pekiştireceğiz. 2025, sadece yeni bir yıl değil, şirketimiz için köklü bir yenilenme yılı olacak” şeklinde konuştu.
İhracat rotasına iki yeni ülke ekledi, 100 milyon dolar hedefliyor
Yılın 11 ayını değerlendirirken, pazar dinamikleri ve şirketin performansıyla ilgili bilgi veren Alper Avdel, “Kombi yenileme süreci, büyükşehirlerdeki değişim pazarı ve yeni doğal gaz kullanımına başlayan ilçeler satışlarda pazarın itici gücü oldu.
İhracat tarafında ise büyük bir ivme kazandık. Bu yıl ihracatımızı yüzde 10 artırarak, Mısır ve Kırgızistan gibi yeni pazarlara giriş yaptık. Özellikle Almanya, Slovakya, Moldova ve İtalya’ya gerçekleştirdiğimiz ihracatla, güçlü bir performans sergiledik. Hedefimiz ise yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat gelirine ulaşmak” dedi.