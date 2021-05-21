Işık Mühendislik, en büyük çelikhane vincini üretecek

Hüseyin GÖKÇE

Vinç ve hidro-mekanik ekipman alanında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerine üretim yapan, savunma sanayi alanında ise ASELSAN, Meteksan Savunma, Koç Savunma gibi Türkiye’nin dev savunma sanayi kuruluşlarına hizmet veren Işık Mühendislik, şimdi de Türkiye’nin ve dünyanın en büyük çelikhane vinçlerinden birini üretmeye hazırlanıyor. Daha önce Türkiye’de yapılmamış olan ve zorlu projelere özel önem verdiklerini belirten Işık Mühendislik Genel Müdürü Gürel Gencer, Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden birinin yeni çelikhane yatırımının, ağır hizmet vinçlerinin tasarım, imalat, montaj ve devreye alınmasını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Gencer, “Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı vinçlerinden olacak 3 adet 550 ton kapasiteli, dört kirişli, iki arabalı hurda şarj vinçleri, 1 adet de 650 ton kapasiteli dört kirişli, iki arabalı sıvı çelik taşıma vinci üzerinde çalışıyoruz. Köprü açıklıkları ise 33 ve 27 metre olacak” dedi. Savunma sanayiine yönelik tasarım ve üretimlerinin devam ettiğini belirten Gencer, milli gemi projesi (MİLGEM) torpido yanıltma sistemi için ASELSAN’a sistemin önemli bir bileşeni olan özel amaçlı vinç prototiplerini tasarlayıp ürettiklerini söyledi.

Devlere üretim yapıyor

Gencer, “Ayrıca, METEKSAN Savunma A.Ş. için ‘Denize Düşen Helikopterden/ Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma Eğitim Simülatörü’ imalat ve montajı tamamlanmış olup devreye alma çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Gürel Gencer, KOÇ Savunma A.Ş. için ürettikleri sonar vincinin de savunma sanayi deniz platformlarına yönelik tamamlanmış projeler arasında yer aldığını aktardı. Işık Mühendislik’in, demir çelik sektöründe kullanılmakta olan ağır hizmet tipi gezer köprü vinçlerinin mühendisliği ve üretiminde de uzman olduğunu dile getiren Gencer, “Firmamız, aralarında Tosyalı, ArcelorMittal Avrupa, Habaş Demir Çelik, Erdemir, ABB-Almanya, İsdemir, MMK, Kroman D.Ç., Özkan D.Ç., Ege Çelik, Yolbulan D.Ç, Alstom (GE), Enerjisa, AGE İnşaat, Andritz gibi Türkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerine vinç ve benzeri ekipmanlar temin etmiştir ve etmektedir” diye konuştu.

İhracatı da artıyor

Hidroelektrik santrallerinde kullanılan daimi teçhizatın hem mekanik hem de elektrik ve otomasyon mühendislikleri ve üretimlerini gerçekleştirdiklerini belirten Gürel Gencer, “Enerjisa, Yüksel İnşaat, Çalık Enerji, AGE İnşaat, Andritz, Alstom (GE) önemli müşterilerimiz arasında” ifadelerini kullandı. İhracat çalışmalarının 2011 yılında ciddileşmeye başladığına vurgu yapan Gencer; Belçika, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Romanya, Gürcistan, Cezayir, Pakistan, Özbekistan, Malawi, Zimbabwe, Nijerya, Kırgızistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Gencer, “Meteksan için yaptığımız simülatör, ASELSAN için ürettiğimiz torpido yanıltma sistemi vinci, 550 ton, 650 ton kapasiteli sıvı çelik taşıma vinçleri ciddi mühendislik gerektiren ve Türkiye’de ilk defa yapılan projeler” diye konuştu.