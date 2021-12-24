Işık Plastik, ABD’de fabrika satın alıyor

Işık Plastik, ABD'nin Texas eyaletinde üretim tesisi olarak kullanılması amacıyla fabrika satın almak amacıyla ön sözleşme imzaladı.

Konuya ilişkin Işık Plastik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin halka arz izahnamesinin "Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı 7. bölümünün altında yer alan "Şirket'in Stratejisi" kısmında yer alan bilgilendirmeye dikkat çekildi.

Ön sözleşme imzalandı

KAP’a yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi: “Halka arz izahnamemizin "Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı 7. bölümünün altında yer alan "Şirket'in Stratejisi" kısmında "Şirket'in kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek için yurtiçinde ve yurtdışında yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi planlamaktadır. Özellikle yurtdışında büyük pazarlarda imalat tesisine sahip olunması olası tedarik risklerine karşı koruyucu olacaktır. Ayrıca ihracat pazarına yakın olunması/içinde bulunulması sayesinde satış fırsatlarını daha iyi değerlendirebilecektir." yazmaktadır. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Texas eyaletinde üretim tesisi olarak kullanılması amacıyla yaklaşık 40.000 m2 arazi üzerine kurulu 16.000 m2 kapalı alana sahip fabrika binası satın almak için ön sözleşme imzalanmıştır.”