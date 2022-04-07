Işıklar İnşaat’tan 42,9 milyon liralık hisse alımı

Işıklar İnşaat, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile 6 Nisan 2022 tarihinde Borsa İstanbul AŞ’den 42 milyon 963 bin 486,70 TL bedelle 35 milyon lot Çemaş Döküm Sanayi (CEMAS) hissesi satın aldığını duyurdu.

Açıklama göre, yapılan satın alma sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri'nin Çemaş sermayesindeki payı yüzde 4,42 oldu.

Ayrıca şirketin CEMAS'taki yüzde 5,08 iştirak oranıyla birlikte CEMAS'taki konsolide iştiraki yüzde 9,5'a yükseldi.