Işıksoy, Teknosab’da teknolojik üretim tesisi inşa edecek

22 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Ticaret hayatına 65 yıl önce başlayan Işıksoy A.Ş., kadın ve erkek dış giyimin geniş ürün yelpazesiyle alıcılara hitap ederken S.E.M. marka iplik üretimiyle de pazarda rekabetçi konumda. Işıksoy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, Teknosab’da 40 bin metrekarelik arazide inovatif teknoloji destekli ürünlerin üretileceği, Endüstri 4.0 üretim tabanına sahip bir tesis kurmayı planladıklarını açıkladı. Işık, “Firmamız konvansiyonel üretimden, çevreci üretim anlayışına geçmek için üretimin her aşamasında sürdürülebilirlik üzerine çeşitli Ar-Ge ve inovasyon projelerini hayata geçirmektedir. Ar-Ge faaliyetlerimiz neticesinde geliştirdiğimiz yeni nesil iplikler ile küresel pazarda rekabetçi bir rol üstlenen firmamız kumaş üzerinde fonksiyonel özeliklerin kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Bu sayede kumaşların hem konfor özellikleri iyileştirilmiş hem de modaya yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirdiğimiz yeni nesil ipliklerimiz, piyasadaki geleneksel ipliklerin yarattığı bir takım kronik problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlamıştır” dedi.

Yeni iplik ve kumaşlar için geliştirmeler yapıyor

Her yıl cirolarının yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırdıklarını dile getiren Arzu Işık, Ar-Ge merkezindeki 55 mühendis ile bir kısmı TÜBİTAK destekli TEYDEB, bir kısmı da üniversite sanayi iş birliği projeleri olmak üzere çok sayıda projeyi eş zamanlı yürüttüklerini ifade etti. Ar-Ge süreçlerini iplik üretiminden, mamul kumaşa kadar tüm süreçlerde bir bütün halinde ele aldıklarını belirten Işık, Ar-Ge faaliyetlerini sadece tekstil ürünleri ile sınırlandırmadıklarına da dikkat çekti. Rekabetçiliği korumak için inovatif bakış açısının firma içinde sürekli hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Arzu Işık, tamamlanmış olan TEYDEB projesiyle elde edilen know-how doğrultusunda bir patentli ürünleri, bir de ürünün üretim yöntemine ait toplamda 2 adet tescilli patentleri bulunduğunu aktardı. Işık, ayrıca Endüstri 4.0, yeni ürüne yönelik ve enerji verimliliği konularını içeren projeleri sonucunda 9 adet de patent başvurusu yaptıklarını hatırlattı.