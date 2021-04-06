Işıksoy, üretimde teknik tekstilin payını artıracak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Aloe veralı kumaşlardan sesi engelleyen akustik kumaşlara kadar teknik tekstile yönelik pek çok özellikli kumaş ve iplik geliştirip pazara sunan Işıksoy, pandemi döneminde Ar-Ge ve inovasyona verdiği ağırlığın meyvelerini toplamaya başladı. Işıksoy, Ar-Ge’sinde ürün geliştirmenin yanı sıra tesislerindeki sürdürülebilirliği artırıcı önemli yatırımlara da imza atıyor. Toplam üretim içindeki katma değerli teknik tekstilin payını artırmaya odaklandıklarını kaydeden Işıksoy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, özellikle pandemi döneminde bir yandan üretimlerini sürdürürken diğer yandan Ar-Ge ve inovasyon alanında önemli çıktılar elde ettiklerini söyledi. Sağlık, medikal ve havacılık gibi sektörlere yönelik geliştirdikleri inovatif ürünlerin gerek yurt içi gerekse yurt dışından büyük talep gördüğünü anlatan Işık, sadece ürün değil, tesisteki operasyonel işleyişi de derinden etkileyecek sürdürülebilirlik odaklı çıktılar elde ettiklerini belirtti. Yılın ikinci yarısında sektörde ciddi bir talep patlaması beklendiğini ifade eden Arzu Işık, “Gelişen teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Öncelikli hedeflerimizden biri sürdürülebilir üretim anlayışını daha da ileriye taşımak. Bu bağlamda standart üretimin yanı sıra doğaya dost organik, ekolojik, geri dönüştürülebilir kumaş üretip yerli, yabancı bir çok firmaya hizmet veriyoruz” dedi.

Yapay zeka altyapısı kuruyor

Dünya tekstilinin gündeminde sürdürülebilirlik konusunun ilk sırayı aldığına işaret eden Işık, büyük moda markalarının ekolojik, organik ve dönüştürülebilir ürün talebinde bulunduğunu, üreticileri bu yönde yatırımlar yapmaya teşvik ettiğini kaydetti. Arzu Işık, tesis bünyesinde sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, su tüketimi, enerji verimliliği gibi konularda Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerine değinerek, yakın zamanda hayata geçirecekleri GES projesiyle tesislerin enerjisinin yaklaşık yüzde 10’unu güneşten karşılamaya hazırlandıklarını açıkladı. Işık şu bilgileri verdi: “Sürdürülebilirlik hayatımızın ve üretimimizin odağını oluşturuyor. Üretimin pek çok alanında yapay zeka kullanacağımız bir altyapı kuruyoruz. Özellikle tekstil atığını sıfıra indirgemek için mikron seviyesinde hesaplamalar yapabilen bir yapay zeka projemiz devreye girecek. Nihai hedefimiz ise üretimin tamamının yapay zeka ile sürdürülmesi.” Arzu Işık, 4 lokasyonda toplam 90 bin metrekare alanda 800 kişi ile üretim yaptıklarını anlattı.